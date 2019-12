“Twee ex-leden van verboden Nederlandse pedoclub Martijn opnieuw actief” kv

09 december 2019

22u19

Bron: ANP 0 Het Nederlands Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar twee oud-leden van de verboden pedofielenvereniging Martijn nadat er aangiftes waren gedaan. Dat bevestigde een woordvoerder van het OM naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws. De omroep ging maandenlang undercover binnen een besloten e-mailgroep van de oud-leden van Martijn.

Uit het undercoveronderzoek blijkt volgens RTL Nieuws dat twee prominente oud-leden online weer volop actief zijn en strijden voor de legalisering van seks tussen volwassenen en kinderen. De omroep zegt te beschikken over een besloten e-maillijst waarin tips worden gedeeld om kinderen te misbruiken. “We kijken naar de website waar in de aangifte naar wordt verwezen, en ook naar de mailinglijst waar RTL Nieuws onderzoek naar heeft gedaan”, laat officier van justitie Annemarie Kwaspen weten.

Vereniging Martijn werd begin 2014 verboden omdat de leden seksuele relaties tussen volwassen en kinderen verheerlijkten en propageerden.



Een van de twee ex-leden van Martijn, Norbert de Jonge, ontkent dat er onderling aanwijzingen of instructies zijn gegeven over hoe te handelen om te komen tot het misbruiken van kinderen. “Hiervan was geenszins sprake”, stelt hij. Volgens hem wordt er door één deelnemer aan de e-maillijst verwezen naar een handboek en heeft hij daarop afkeurend gereageerd en is dat handboek verder niet besproken.