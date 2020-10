“Twee derde Duitsers ziet hereniging oost en west als onvoltooid” IB

Bron: Belga 0 Bijna twee derde van de Duitse bevolking ziet de Duitse hereniging, zaterdag 30 jaar geleden, als onvoltooid. Dat stelt het Duitse persagentschap DPA naar aanleiding van een enquête door YouGov. Zo'n 64 procent vindt de verschillen in levensomstandigheden tussen voormalige Oost- en West-Duitsers nog altijd te groot.

Bijna een kwart van de bevraagde Duitsers stelt dat de hereniging wel voltooid is, en een ongeveer een achtste zegt daar geen mening over te hebben. De ontevredenheid is groter in de voormalige communistische Duitse Democratische Republiek (DDR), waar 83 procent vindt dat er nog werk te verzetten is. Van de West-Duitsers vindt 69 procent dat er nog ruimte voor verbetering is.

Zo'n 60 procent ziet de Duitse hereniging als een succesverhaal. Bijna een derde (29 procent) denkt daar anders over. Hierin is nauwelijks verschil tussen voormalige ossi's en wessi's. Respectievelijk 61 en 60 procent vindt de hereniging een succes. De positieve kijk op de hereniging is het meest aanwezig bij de leeftijdsgroep die nog niet was geboren ten tijde van de Wende. Van de 18- tot 24-jarigen vindt 65 procent de hereniging een succes, tegenover 15 procent die dat niet vindt.