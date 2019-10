“Turkse troepen bestoken gevangenis waar ‘de meest gevaarlijke’ strijders van IS zitten” HR

10 oktober 2019

14u45

Bron: Belga, Reuters 14 De semi-autonome Syrisch-Koerdische autoriteiten melden dat Turkse troepen woensdag een gevangenis hebben bestookt waar "de meest gevaarlijke van de criminele" strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) uit meer dan zestig landen zitten.

Het gaat om een deel van de Chirkin-gevangenis in Qamishli, aldus de autoriteiten van het gebied. Zij gewagen van een "duidelijke poging" van Ankara om de strijders te helpen te ontkomen, niettegenstaande de belofte van Ankara om een herrijzing van IS te verhinderen.

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gewaagt van Turkse "artillerie" die de "omgeving" van de gevangenis viseerde.

“Door de Turkse aanvallen in de omgeving kunnen minder veiligheidsagenten ingezet worden om de strijders van IS in de gevangenissen te bewaken”, vertelde Badran Jia Kurd, een hoge Koerdische functionaris, aan Reuters. “Dit vormt een groot gevaar en kan leiden tot ontsnappingen”, waarschuwt hij.

Turkije heeft volgens Reuters nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

