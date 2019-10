“Turkse militairen gewond na aanval Koerden” Syrische Koerden verwijten Turkije schending van staakt-het-vuren TT

24 oktober 2019

17u50

Bron: ANP 0 Vijf Turkse militairen zijn gewond geraakt door een aanval van Koerdische strijders in het noorden van Syrië waar een bestand van kracht is. Dat meldt het Turkse ministerie van Defensie. Volgens een bekendmaking werd het Turkse leger aangevallen met onbemande vliegtuigen, mortieren en lichte wapens. Syrische Koerden hebben Turkije en zijn bondgenoten dan weer verweten het staakt-het-vuren te hebben verbroken.

Dat Koerdische aanval gebeurde in de buurt van de plaats Ras al Ain. Het Turkse leger beantwoordde de aanval "uit zelfverdediging" maar gaf geen verdere details over de schermutselingen.

Sinds 17 oktober heeft Turkije zijn opmars in het gebied gestopt na overleg met de VS. Na een gesprek met Rusland is de pauze nog eens verlengd. Het is de bedoeling dat alle Koerdische strijders uit het gebied vertrekken en dat er een veilige zone wordt ingesteld.

Syrische Koerden beschuldigden Turkije en zijn bondgenoten op hun beurt het broze staakt-het-vuren in het noorden van Syrië te hebben verbroken op drie plaatsen in de buurt van de stad al-Hassaka. Dat heeft een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), Moestafa Bali, via Twitter gezegd.

“Sinds donderdagochtend zijn terroristische facties, gesteund door het Turkse leger, een grootschalig grondoffensief gestart”, klinkt het in een bericht van de SDF. “Dat gebeurde in verschillende dorpen, die bestookt werden met artillerie, waardoor duizenden op de vlucht sloegen.”

Ook het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van inbreuken op de wapenstilstand.

De commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten, Mazloem Abdi, had dinsdag aan de Amerikaanse vicepresident Mike Pence gezegd dat alle Koerdische troepen zich hebben teruggetrokken uit de Syrische grenszone met Turkije. De Turken hadden daarop laten weten dat een hervatting van het offensief tegen de Koerdische troepen in Noord-Syrië niet nodig zou zijn. “Het is in dit stadium niet nodig om een nieuwe operatie uit te voeren”, zei het Turkse ministerie van Defensie dinsdagavond in een verklaring, eraan toevoegend dat de Koerdische terugtrekking door de VS was bevestigd.

Maar volgens beide partijen wordt er dus nog gevochten (door de andere partij).

De Koerden vragen de Amerikanen om tussen te komen, terwijl Rusland gevraagd heeft dat de Verenigde Staten hun resterende troepen in Syrië zouden terugtrekken.