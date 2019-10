“Turkse leger staat klaar voor militaire interventie in Syrië” ES

05 oktober 2019

14u30

Bron: Belga Het Turkse leger is volledig voorbereid op een snelle militaire interventie in het noordoosten van Syrië. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag verklaard tijdens een toespraak voor zijn partijgenoten. Een militaire operatie in Syrië kan al "vandaag of morgen" worden opgestart, deelde hij ook mee.

"We hebben onze voorbereidingen gemaakt, onze operationele plannen voltooid en de nodige instructies gegeven", zo heeft de president volgens het Turkse nieuwsagentschap Anadolu verklaard. "De operaties zullen we op het land en in de lucht uitvoeren.”

“Terreurorganisatie YPG moet zich terugtrekken”

De militaire plannen van Erdogan hebben betrekking op een invasie in het Syrische gebied ten oosten van de Eufraat. Die regio wordt momenteel grotendeels gecontroleerd door de Koerdische militie YPG, die gesteund wordt door de VS.

Maar het NAVO-land Turkije wil langs de Turks-Syrische grens een gebied onder zijn controle stellen waaruit de Koerdische troepen zich moeten terugtrekken. Ankara beschouwt YPG als een tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus als een terreurorganisatie. Volgens de wens van Turkije moest de veiligheidszone, waarover in augustus een akkoord tussen Washington en Ankara bereikt werd, 30 kilometer diep zijn en vanaf de Eufraat langs de hele grens lopen.

Terugkeer van vluchtelingen

De veiligheidszone zou de Syrische oorlogsvluchtelingen in Turkije moeten toelaten om terug te keren naar hun eigen land. Turkije zegt in totaal 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen op te vangen.

Turkije heeft bij eerdere militaire operaties in Syrië al gebieden ten westen van de Eufraat onder controle gekregen.