"Turkije heeft militaire post opgericht in noorden van Irak" Redactie

22 maart 2018

21u49

Bron: dpa 2 Het Turkse leger heeft in de Koerdische gebieden in het noorden van Irak een militaire post opgericht. Dat zegt de burgemeester van de gemeente Suran. In het gebied aan de Turks-Iraakse grens heeft de Koerdische Arbeidspartij PKK, die voor Turkije als terroristisch geldt, haar hoofdkwartier.

Irak waarschuwde Turkije woensdag nog voor een offensief in Noord-Irak, nadat Ankara ermee dreigde zich te richten tegen Koerdische militanten in de regio. Zo dreigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ermee het offensief tegen de Koerdische militie YPG, die gelinkt zou zijn aan PKK, uit te breiden naar het oosten van Syrië en het noorden van Irak. Zijn troepen veroverden de Syrische stad Afrin bij de Turkse grens.

Ankara geeft geen commentaar op het bericht. Het staatspersagentschap Anadolu meldt echter wel dat Turkse grondtroepen en militaire vliegtuigen PKK-posten in Noord-Irak hebben aangevallen. Volgens een burgemeester uit de regio kwamen daarbij vier burgers om het leven.

Het Turkse leger beschikt al over een militaire basis in de Koerdische Autonome Regio in het noorden van Irak, in de buurt van het dorp Bashika. Het leidde daar in het verleden de plaatselijke soennitische troepen op die streden tegen terreurgroep Islamitische Staat, en ondersteunde er ook de plaatselijke Peshmerga. De Iraakse regering wil dat Turkije zijn troepen uit het land terugtrekt.