"Turkije gebruikt ex-IS-strijders in offensief tegen Syrische Koerden" EB

08 februari 2018

18u38

Bron: Belga 8 Voor operatie Olijftak, gericht tegen de Syrische Koerden van de YPG in Afrin, heeft Turkije voormalige jihadisten van Islamitische Staat (IS) gerekruteerd en opgeleid. Die terroristen opereren onder de vlag van het inmiddels geheel onbestaande Vrije Syrische Leger (FSA). Dat schrijft de Britse krant The Independent. Journalist Patrick Cockburn baseert zich op een zekere Faraj, gepresenteerd als een "voormalige IS-strijder".

Aan operatie Olijftak, begonnen op 20 januari, nemen naar schatting 6.000 Turkse militairen en 10.000 militieleden van het 'Free Syrian Army' deel. Het FSA wordt omschreven als een "ooit door het Westen gesteunde, niet-jihadistische Syrische rebellen". Behalve achter "niet-jihadistisch" kunnen ook vraagtekens geplaatst worden achter het adjectief "Syrisch": het FSA telt ook vele niet-Syrische "rebellen", waaronder islamisten uit de Kaukasus.

Volgens The Independent vechten de "ex-IS'ers" met het FSA en de Turken "onder druk van de Turkse overheden". Zegsman Faraj vertrouwde de krant toe dat de ex-IS'ers "gespecialiseerd zijn in aanvallen met autobommen" en "ervaring hebben opgedaan met IS in Raqqa (Syrië) en Mosoel (Irak)". Maar om de samenwerking tussen Turkije en IS niet al te opvallend te maken, "hebben Turkse bevelhebbers de jihadisten afgeraden om vertrouwde tactieken als bomaanslagen aan te wenden".