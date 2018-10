“Tsjecho-Slowakije bespioneerde Trump meer dan tien jaar lang” TT

29 oktober 2018

10u47

Bron: The Guardian 0 De inlichtingendiensten van het voormalige communistische land Tsjecho-Slowakije - vandaag opgedeeld in Tsjechi ë en Slowakije - hebben Donald Trump in de jaren 70 en 80 meer dan tien jaar lang bespioneerd. Bedoeling was via Trump, een zakenman met toen al presidenti ële ambities, informatie te verkrijgen uit de “allerhoogste top van de Amerikaanse regering”. Dat schrijven The Guardian en het Tsjechische magazine Respekt.

Trump trouwde in 1977 met zijn eerste echtgenote, Ivana Zelníčková, die geboren was in Tsjecho-Slowakije. Dat land bevond zich tijdens de Koude Oorlog achter het IJzeren Gordijn en stond onder communistische controle en invloed van de Sovjet-Unie. Het kende een van de strengste regimes van het Oostblok, en de inlichtingendienst Státní bezpečnost (StB) was van heinde en ver berucht voor haar spionage-activiteiten, met een netwerk van duizenden informanten over het hele land en in de wereld.

Honderden buitenlanders werden in die jaren bespioneerd, en dus ook Donald Trump meteen na zijn huwelijk, zo blijkt uit onderzochte archiefdocumenten. Het blijkt namelijk Trumps eigen schoonvader, Miloš Zelníček, te zijn die regelmatig informatie over de bezoeken van zijn dochter aan de VS en over Trump doorgaf aan de StB. De spionage-operatie werd gerund vanuit het dorp Zlín in het zuidwesten van Tsjecho-Slowakije.

Vooral op het einde van de jaren 80, ten tijde van de presidentsverkiezing van George W.H. Bush, namen de activiteiten toe, zo tonen de documenten aan. Trump was toen een succesvol zakenman in New York met een uitgebreid adresboekje, niet enkel in Manhattan, maar ook in het politieke hart Washington DC. Trump overwoog zelfs een gooi naar het presidentschap in 1987, maar liet dat plan uiteindelijk varen. Toen Ivana haar ouders bezocht in oktober 1988, vertelde ze dat Bush de verkiezingen zou winnen, waarna haar vader die informatie doorgaf.

“Hoogste rangen van de Amerikaanse politiek”

In een rapport dat in januari, na de verkiezingen, werd opgesteld is sprake van “een voorspelling uit de hoogste rangen van de Amerikaanse politiek”. Ivana wordt omschreven als “niet alleen een rijke Amerikaanse burger”, maar ook iemand die zich “in de allerhoogste politieke kringen” begeeft. Uiteindelijk doel van de contacten voor de StB was te kunnen doordringen en meer te weten te komen over “de activiteiten van Amerika's inlichtingendiensten”.

Journalisten van The Guardian en Respekt bezochten twee voormalige inlichtingenofficieren van de StB die de spionage bevestigden. Een van hen, Vlastimil Daněk, vertelt dat “Trump uiteraard een interessant doelwit was voor ons. Hij was een zakenman met veel contacten, ook in de Amerikaanse politiek. Hij was invloedrijk en we wisten dat hij in de toekomst president wilde worden.”

Wat het resultaat was van de spionage-activiteiten, is niet duidelijk, net als het antwoord op de vraag of ook de Russische geheime dienst, de KGB, betrokken was. De Tsjecho-Slowaakse spionage stopte pas op het einde van het communistische regime in 1990. Trump scheidde van Ivana in 1992. Samen hebben ze drie kinderen: Donald Jr., Ivanka en Eric.