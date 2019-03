“Trumps vrienden wilden schoolresultaten laten verdwijnen” TT

De New York Military Academy heeft de schoolresultaten van oud-leerling Donald Trump in 2011 verborgen nadat oud-studenten en machtige vrienden van de huidige Amerikaanse president hadden aangedrongen de documenten aan hen over te maken. Dat schrijft The Washington Post.

De directeur en de hoofdopzichter van de militaire academie waar Trump eind jaren 50 en begin jaren 60 vijf jaar studeerde, vertellen aan de Amerikaanse krant dat ze in 2011 onder druk werden gezet door voormalige studenten en zakenrelaties van Trump. Dat gebeurde amper enkele dagen nadat Trump president Obama had uitgedaagd zijn schoolresultaten “bekend te maken” en te ontkennen dat hij een “verschrikkelijk slechte student” was geweest.

Evan Jones, het schoolhoofd, zegt dat de hoofdopzichter, Jeffrey Coverdale, hem “in paniek opzocht omdat hij benaderd was door prominente en machtige ex-studenten die nu Trumps vrienden waren”. “Hij zei me ze te helpen zoeken en ze aan hem over te maken omdat hij voor hen hetzelfde moest doen.” Coverdale zelf bevestigt de feiten en zegt dat de raad van bestuur van de school hem hetzelfde had gevraagd, maar zegt dat hij en Jones uiteindelijk niet op de vraag zijn ingegaan. Wel werden de documenten verborgen, zodat niemand ze kon laten verdwijnen. Coverdale weigert te zeggen waar ze zich nu bevinden.

The Washington Post brengt het verhaal naar buiten na de getuigenis van Trumps ex-advocaat Michael Cohen vorige week. Die zei in zijn lange verklaring voor het Huis van Afgevaardigden dat hij van Trump de opdracht kreeg zijn vroegere scholen te bedreigen nooit zijn studieresultaten te openbaren. Trump pocht regelmatig wat voor een geweldige scholier en student hij was, maar weigerde daar tot nu toe bewijzen voor te leveren. Vorig jaar zei hij dat hij “had gehoord dat ik eerste was in mijn klas” bij het University of Pennsylvania’s Wharton business-programma. Nochtans prijkt Trumps naam niet in de lijst van studenten die met onderscheiding of hoger zijn afgestudeerd, maar in de lijst van 'gewone’ afgestudeerden.