"Trumps schoonzoon droeg Flynn op met Russen te praten"

Bron: BBC, USAToday, ABC, ANP Getty Michael Flynn (links) en Jared Kushner (rechts). Voormalig veiligheidsadviseur van president Trump, Michael Flynn, had in december 2016 contact met de Russische ambassadeur in opdracht van Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. Nieuwszender NBC meldt op basis van twee anonieme bronnen dat Kushner Flynn vroeg contact op te nemen met de Russen over een VN-resolutie over Israël.

Flynn bekende vandaag dat hij in januari heeft gelogen tegenover de FBI over contacten met de Russische ambassadeur. In de rechtbank verklaarde hij dat hij door een zeer hoge medewerker van Trumps transitieteam was aangespoord de gesprekken met de Russische ambassadeur te voeren. Volgens de NBC-bronnen is Kushner die hoge medewerker.

De Democratische senator Mark Warner van Senaatscommissie voor Inlichtingen reageerde vandaag dat hij in het licht van Flynns bekentenis Kushner, die nu adviseur van het Witte Huis is, opnieuw wil horen.

Ook K.T. McFarland, een voormalige adviseur Binnenlandse Veiligheid van Trump, vroeg Flynn om met de Russische contacten te spreken, zo zegt CNN. Zij is nu genomineerd als de volgende Amerikaanse ambassadeur voor Singapore. Volgens CNN heeft McFarland ondertussen ook al gesproken met medewerkers van speciaal onderzoeker Robert Mueller.

Meineed

Flynn verklaarde tijdens een zitting van justitie in Washington schuldig te zijn. Hij bekent meineed te hebben gepleegd vier dagen nadat Donald Trump president was geworden. Hij loog over wat hij had gezegd tegen de toenmalige Russische ambassadeur Sergey Kislyak.



Voormalige FBI-chef Mueller onderzoekt sinds mei dit jaar eventuele banden tussen Russische regering en het campagneteam van Donald Trump. Flynn kan mogelijk veel betekenen voor zijn onderzoek.

De oud-veiligheidsadviseur werd in februari gedwongen af te treden nadat hij het Witte Huis had misleid over zijn ontmoeting met de Russische ambassadeur tijdens Trumps kiescampagne. Hij wordt nu beschuldigd van het "moedwillig en bewust" afleggen van "valse, fictieve en frauduleuze verklaringen".

Kushners advocaat heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Het Witte Huis liet vrijdag weten dat de bekentenis van Flynn "alleen over hemzelf gaat en over niemand anders dan meneer Flynn."

Trumps schoonzoon

Eerder deze maand werd Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump ondervraagd door onderzoekers die de Russische inmenging in de verkiezingen van vorig jaar uitpluizen. Kushner werd toen ook ondervraagd over Michael Flynn.

Generaal buiten dienst Flynn was een kritische medewerker van Trumps campagneteam en korte tijd nationaal veiligheidsadviseur. Hij kreeg de belangrijke post op 20 januari, maar moest op 13 februari al aftreden. Toen was gebleken dat hij tegenover vice-president Mike Pence en de toenmalige stafchef Reince Priebus

misleidende uitspraken had gedaan over zijn contact met de Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak. Die gesprekken gingen over Amerikaanse sancties tegen Moskou.

Russische inmenging

Flynn (58) is de eerste (ex-)functionaris van de regering-Trump en de vierde persoon uit de campagne-Trump die door Mueller in staat van beschuldiging is gesteld in het kader van zijn onderzoek naar mogelijke "collusie" tussen Moskou en leden van het campagneteam van Trump, alsmede mogelijke belemmering van de rechtsgang en financiële misdrijven.

Vorige week zijn Trumps vroegere campagnedirecteur Paul Manafort en zijn adjunct Rick Gates in staat van beschuldiging gesteld voor samenzwering, witwassen van geld en schenden van de regels inzake lobbyen. Beiden pleiten onschuldig. De vroegere campagneadviseur voor buitenlands beleid George Papadopoulos pleitte schuldig voor een valse verklaring aan de FBI over contacten met functionarissen die banden met Rusland hadden.

Mueller treft voor het eerst iemand uit het Witte Huis onder Trump. De inbeschuldigingstelling is het jongste teken dat zijn onderzoek intensifieert, zegt CNN.