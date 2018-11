“Trumps positie is zeker niet verzwakt, maar eerder versterkt” Amerika-kenner Bart Kerremans licht eerste resultaten van de tussentijdse verkiezingen in de VS toe Ingrid De Vos

07 november 2018

08u58 2 Volgens de eerste resultaten van de tussentijdse verkiezingen, heroveren de Democraten de controle over het Huis van Afgevaardigden. De winst is echter niet zo fors als verwacht. Bovendien zijn de Democraten er niet in geslaagd om de meerderheid van Trump te breken in de senaat. Amerika-kenner Bart Kerremans van de KU-Leuven beantwoordt voor onze krant alvast vijf cruciale vragen over wat dit nu betekent voor Amerika.

Heeft Trump nu verloren?

“Daar ben ik nog niet zo zeker van. Het is duidelijk dat de Democraten de controle terugwinnen in het Huis van Afgevaardigden. Daarvoor moesten ze minstens 23 zetels veroveren op de Republikeinen, en ze hebben er al zeker 25 binnengehaald. De verwachte ‘Blue Wave’ van Democratische kandidaten die massaal zetels terugpakken van de Republikeinen blijft echter vooralsnog uit”.

“Bovendien zijn de Democraten in een aantal staten waar winst voor hen was voorspeld, er niét in geslaagd een zetel te veroveren. Dat is onder meer het geval in New York State, New Jersey, Pennsylvania en North Carolina. Democraten verliezen bovendien ook gouverneursverkiezingen in Georgia en Florida, waar Obama campagne is gaan voeren”.

Net kandidaten met uitgesproken steun van Trump haalden goede resultaten?

“Dat zien we zeker voor de senaat, waar Trump zijn meerderheid al zeker met drie zetels vergroot. Trump had in zijn campagne ook ingezet op winst in de senaat. De staten waar de Amerikaanse president campagne is gaan voeren, hebben getriomfeerd. Kandidaten die hun steun aan Trump hebben uitgesproken of die zijn steun hebben gezocht, doen het uitgesproken goed. De Republikeinen die zich gematigd hebben opgesteld, hebben het niet gehaald. In staten waar de Republikeinen een zetel afnemen van de Democraten (North Dakota, Missouri en Indiana), doen ze dat bovendien met opmerkelijk hoge scores, van 56 tot 57 procent, in Missouri en Indiana. Alleen in Florida zal het een dubbeltje op zijn kant zijn.

Wordt de positie van Trump in de Republikeinse partij nu niet net sterker?

“Trump zal zichzelf zeker zien als morele winnaar. Zijn positie is zeker niet verzwakt, maar eerder versterkt. Waar er kans was op succes heeft hij dat kunnen verzilveren. Dat vergroot de kans dat hij over twee jaar gaat voor een tweede ambtstermijn. Zijn harde, trouwe achterban geeft hem het fiat om proberen door te gaan met zijn beleid. Als er in het Supreme Court plaatsen vrijkomen, zal hij weer proberen een rechter met conservatief profiel te benoemen”.

Wat kunnen de Democraten doen met de meerderheid in het Huis?

“De almacht van Trump is gebroken. Hij zal rekening moeten houden met de democraten, die controle krijgen op zijn presidentschap. De democraten beheersen nu de agenda, ook in de commissies. Trump zal het moeilijk krijgen om nieuwe wetten of zijn begroting goedgekeurd te krijgen. De democraten zullen allicht allerhande onderzoeksprocedures op te starten om Trump het leven zuur te maken, al zeker over de inmenging van Rusland. Dat hebben de Republikeinen ook gedaan onder het bewind van Obama, zie de opvordering van Hillary Clinton in het onderzoek naar haar mailverkeer.

Waarom zijn de resultaten in Huis en Senaat zo verschillend?

“Doordat elke staat evenveel zitjes heeft in de senaat, weegt de conservatieve stem van het dunbevolkte platteland hier buiten proportie door. De kiesdistricten voor het huis van afgevaardigden zijn veel kleiner. Daardoor kan de stem van kleinere kiezersgroepen doorwegen. Het valt op dat een aantal voorstedelijke gebieden is opgeschoven in het voordeel van de democraten”.

Amerika leek voor de verkiezingen verdeelder dan ooit. Blijkt dat ook uit de resultaten?

“De polarisering is bevestigd en zal nog groter worden. Ongetwijfeld gaan democraten en republikeinen elkaar nu in een houdgreep nemen. De democraten zullen in het Huis van Afgevaardigden een aantal wetgevende initiatieven nemen rond symbooldossiers zoals de Gezondheidszorg, goed wetende dat die nooit door de senaat zullen worden goedgekeurd. Omgekeerd zullen de republikeinen dat doen in de senaat. Daarmee zullen ze meteen de thema’s voor de volgende presidentsverkiezingen op de agenda zetten”.