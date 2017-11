"Trumps medewerkers doodsbenauwd over zijn mentale gezondheid" Auteur van Trumps memoires meent dat president "zwaar geestesziek" is LB

12u23

Bron: MSNBC, The Independent 1 AP Volgens de co-auteur van Trumps memoires zijn de medewerkers van het Witte Huis doodsbenauwd dat de geesteszieke president over de schreef gaat. Tony Schwartz, de man die Donald Trump anderhalf jaar volgde en interviewde als co-auteur van Trumps bestseller 'Art of the Deal', stelt dat medewerkers van het Witte Huis "doodsbenauwd" zijn als het op de mentale gezondheid van president Trump gaat. Volgens Schwartz is Trump "erg geestesziek" en heeft de president "geen connectie meer met de realiteit". Schwartz onthulde dat Trump in privégesprekken een reeks complottheorieën in het rond strooit.

Sinds Trump in januari president werd steekt Schwartz zijn kritiek op zijn voormalige broodheer niet onder stoelen of banken . "Die man zit zwaar in de problemen en één van de problemen nu is dat we weinig sympathie hebben voor psychologen en psychiaters, maar met die mensen moeten we het dringend eens over Trump hebben", zei Schwartz in een interview met MSNBC. "Dit is een man die zwaar geestesziek is".

"Gegijzeld door sekteleider"

Schwartz had het over twee medewerkers van het Witte Huis die een kennis van hem belden en hun bezorgdheid over de mentale gezondheid van de president uitten. Schwartz omschrijft de staf van het Witte Huis als "gegijzelden van een sekteleider".

"Heel Amerika moet begrijpen dat dit iemand is die nu buitengewoon gevaarlijk is omdat hij de greep op de zaak aan het verliezen is", voegde hij er aan toe.

Toen hem werd gevraagd of de medewerkers van het Witte Huis zich zorgen maken over de geestelijke gezondheid van de president, antwoordde Schwartz: "Absoluut, ze zijn doodsbenauwd".

Schwartz reageerde op berichten dat Trump insinueert dat de befaamde geluidsband waarop te horen is hoe hij zegt dat je vrouwen "by the pussy" moet grijpen, vervalst zijn. Hoewel hij zich vorig jaar tijdens de presidentsrace verontschuldigde voor die opmerkingen, verklaart de president nu dat de stem op de geluidsband de zijne niet is. Dat meldt The New York Times.

De hang van Trump naar samenzweringstheorieën heeft ook zijn relatie met Groot-Brittannië, één van de grootste bondgenoten van de VS, vertroebeld. Gisteren deelde Trump op Twitter nog drie misleidende, islamofobe video's die waren verspreid door de leidster van het extreemrechtse Britain First. Dat die video's vol foute informatie zaten, leek hem niet te deren. Nadat premier Theresa May daarop kritiek had geuit, deed Trump er nog een schepje bovenop en zei hij dat May zich niet op hem diende te focussen maar op "het destructieve radicale islamitische terrorisme dat het Verenigd Koninkrijk treft".