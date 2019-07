“Trumps beleid gaat over etniciteit en dat is racistisch” SVZ TTR

21 juli 2019

08u29

Bron: AD.nl 0 buitenland Volgens het Democratische Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez vond president Donald Trump het maar wat mooi toen zijn aanhangers afgelopen woensdag ‘Stuur haar terug!’ riepen over haar collega Ilhan Omar. Ocasio-Cortez, Omar en twee andere vrouwelijke Democraten van kleur zijn sinds een week doelwit van de Amerikaanse president.

Ocasio-Cortez sprak gisteren (lokale tijd) voor het eerst in haar thuisstad New York sinds Trump haar, Omar, Ayanna Pressley en Rashida Tlaib op Twitter verbaal aanviel. Hij vond dat het viertal - met daarbij de populaire Ocasio-Cortez die regelmatig de opvang van immigranten aan de zuidelijke grens aan de kaak stelt - “verschrikkelijke dingen” over de Verenigde Staten verkondigen. Hij riep hen op “terug te keren naar hun eigen land”, terwijl alle vier Amerikaans staatsburger zijn.

Afgelopen woensdag scandeerden Trumps aanhangers hetzelfde tijdens een bijeenkomst met de president in North Carolina. Hoewel de president later aangaf dat hij zijn publiek tot stoppen probeerde te manen, is dat onzin volgens Ocasio-Cortez. “Spoel de band maar terug, dat deed hij niet. Hij had controle over de situatie, hij genoot ervan, hij inhaleerde het en hij doet dit soort dingen opzettelijk.”

Pauze

Volgens persbureau Reuters is op videobeelden (zie hieronder) te zien hoe Trump zo'n dertien seconden pauzeert terwijl zijn aanhangers massaal ‘Stuur haar terug!’ roepen over Congreslid Omar. De afgevaardigde van Minnesota is de enige van het viertal die niet in Amerika is geboren, maar op haar twaalfde vanuit Somalië naar de VS kwam. Pas na die dertien seconden vervolgde de president zijn speech.

Volgens Ocasio-Cortez weerspiegelt de manier waarop Trump het viertal toespreekt zijn houding ten aanzien van alle andere immigranten. “Als je gaat zeggen dat Amerikaanse staatsburgers naar hun eigen land moeten terugkeren, dan betekent dat dat het beleid van de president niet over immigratie gaat, maar over etniciteit en dat het racistisch is. Wij blijven hier.”



Trump ontkende later dat zijn tweets racistisch waren. “Ik heb geen greintje racisme in mijn lijf!”, reageerde hij via Twitter.

Bekijk de video:

Trump jut menigte op tegen Ilhan Omar: “Stuur haar terug”