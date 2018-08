“Trump zou Melania het land uitzetten als ze hem verlaat tijdens presidentschap” Redactie

20 augustus 2018

08u02

Bron: The Independent 0 Melania Trump moet er niet aan denken van haar man te scheiden wanneer hij nog president is. Want volgens Omarosa Manigault Newman, een voormalige medewerkster van het Witte Huis, zou president Donald Trump “er dan alles aan doen om Melania te deporteren”.

Manigault Newman schrijft in haar nieuwe boek “Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House” dat Trump wel een manier zal vinden om Melania Trumps burgerschap ongedaan te maken en haar terug te sturen naar thuisland Slovenië als ze hem zo hard zou vernederen. “Donald weet hoe ze haar staatsburgerschap heeft gekregen. Als dat op een verdachte manier is verkregen dan kan hij dat naar buiten brengen en op de een of andere manier nietig laten verklaren”, beweert Manigault Newman. “Trump is een wraakzuchtige man. Hij zou een manier vinden om haar te straffen. Het zou me alleszins niet verbazen.”

Einstein-visum

De first lady, een voormalig model, heeft in 2006 haar green card gekregen via het EB-1- programma voor mensen met “uitzonderlijk talent” en “nationale en internationale allure”. Het wordt ook wel het “Einstein-visum” genoemd. Melania trouwde in 2005 met Trump. Er wordt gesuggereerd dat de president zijn vrouw toen geholpen heeft bij het verkrijgen van de Amerikaans nationaliteit.

Amerikaanse burgers kunnen hun green card opnieuw verliezen als ze belangrijke informatie over zichzelf hebben vervalst of achtergehouden. De regering- Trump bekijkt sinds twee maanden zaken waarin burgers al dan niet gelogen hebben om het staatsburgerschap te verwerven. Bedoeling is om hen de Amerikaanse nationaliteit weer af te nemen als dat het geval is.

Wraak

Vorige week haalde een andere passage uit Manigault Newmans boek ook al het nieuws. De auteur beweert namelijk ook dat Melania Trump “niet kan wachten” op het moment dat haar man geen president meer is “zodat ze van hem kan scheiden”. President Trumps woordvoerder Stephanie Grisham zei daarop dat “Melania teleurgesteld is dat Manigault Newman op deze manier wraak neemt, vooral na alle kansen die ze heeft gekregen van de president”. Nog volgens Grisham heeft de first lady amper contact gehad met de voormalige medewerkster van Trump, die in december 2017 ontslagen werd.