“Trump zal rechter Amy Coney Barrett nomineren voor Hooggerechtshof” kv

25 september 2020

22u40

Bron: Reuters, CNN, Belga 4 De Amerikaanse president Donald Trump zal rechter Amy Coney Barrett voordragen als zijn kandidaat om de plaats van de overleden rechter Ruth Bader Ginsburg in te nemen in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat bericht CNN vandaag onder aanhaling van Republikeinse bronnen.

De 48-jarige Barrett wordt al een aantal dagen als favoriet beschouwd. Ze stond in 2018 ook al op de shortlist met mogelijke vervangers van opperrechter Anthony Kennedy, die met pensioen ging. Uiteindelijk koos Trump er toen voor om Brett Kavanaugh naar voren te schuiven.

Barrett is de enige kandidate van Trumps shortlist die hij deze week in levenden lijve ontmoette, meldden de twee ingewijden aan CNN. Ze is devoot katholiek, moeder van zeven kinderen, van wie twee geadopteerd, en fel tegenstander van abortus. De rechter staat gekend om haar conservatieve, religieuze standpunten.



Het Witte Huis weigert voorlopig op het nieuws te reageren. Trump zal zijn kandidaat zaterdagnamiddag officieel bekendmaken. Volgens de bronnen is het echter niet uitgesloten dat hij nog op het laatste nippertje van gedachten verandert.

De andere kandidate is Barbara Lagoa (52). Zij is de eerste vrouw van Latijns-Amerikaanse afkomst die benoemd werd als rechter bij het Hooggerechtshof van Florida voordat ze aantrad bij een federaal hof van beroep in Atlanta, haar huidige functie. Trump zei woensdag uitdrukkelijk dat hij geen afspraak heeft gepland met Lagoa.

Benoeming voor verkiezingen

Indien Barrett benoemd wordt, krijgen de conservatieven met zes tegen drie een meerderheid in het Amerikaanse hooggerechtshof, terwijl de politieke spanningen in de VS een hoogtepunt bereiken. Aangezien de Republikeinen 53 van de 100 zetels in de Senaat hebben, en slechts twee Republikeinse senatoren hebben aangegeven dat ze voor de voor de presidentsverkiezingen van 3 november geen nieuwe rechter willen benoemen, ligt de weg vrij voor haar benoeming.

Dat de Republikeinen nog voor de verkiezingen een kandidaat willen voordragen en goedkeuren ligt heel gevoelig bij de Democraten, aangezien de door de Republikeinen gedomineerde Senaat in het verleden weigerde om zich uit te spreken over een kandidaat van Barack Obama tijdens een verkiezingsjaar. Bovendien zou de benoeming van een conservatieve rechter het evenwicht tussen “progressieve” en “conservatieve” rechters in het hooggerechtshof nog meer uit evenwicht brengen. Tot het overlijden van Ginsburg bestond het Hof uit vier eerder progressieve en vijf eerder conservatieve rechters.