"Trump zal Queen wel degelijk ontmoeten tijdens Brits bezoek" TT

20 juni 2018

20u44

Bron: Reuters 0 Op 13 juli is het dan eindelijk zo ver: Donald Trump zal dan toch een bezoek brengen aan het Verenigd Koninkrijk, anderhalf jaar na het omgekeerde bezoek van de Britse premier Theresa May aan het Witte Huis. En Trump zal tijdens zijn trip naar Londen wel degelijk de Queen ontmoeten.

Al meer dan een jaar wordt erover gespeculeerd. Theresa May, die Trump al enkele dagen na zijn eedaflegging in januari vorig jaar bezocht in Washington, nodigde hem toen meteen terug uit naar Londen. Maar het bezoek werd keer op keer uitgesteld uit schrik voor het massale protest. En als de Britten zich niet wat vriendelijker toonden tegen hem, wilde hij al niet meer komen, verklaarde Trump vorig jaar. En in januari weigerde hij nog naar Londen te komen om de nieuwe ambassade te openen.

Maar op 13 juli komt hij dan toch. En hij zal daarbij ook de Queen ontmoeten, bevestigde de Amerikaanse ambassadeur in Londen vandaag tegenover Sky News. Het wordt echter geen officieel staatsbezoek met alle bijbehorende toeters en bellen, wel een kleiner "werkbezoek". Meer details over het bezoek zijn nog niet bekend.

Trump zal al de twaalfde Amerikaanse president zijn die door de Britse koningin Elizabeth wordt ontvangen sinds ze de troon besteeg in 1952.