"Trump zal nationale noodtoestand afkondigen"

14 februari 2019

21u41 0 De Amerikaanse president Donald Trump zal zijn handtekening zetten onder de “grensdeal” die een comité van Republikeinen en Democraten eerder deze week uitwerkten om te vermijden dat er een nieuwe shutdown van de Amerikaanse overheid komt. Maar om extra middelen vrij te maken voor de bouw van zijn grensmuur, zal hij ook de nationale noodtoestand uitroepen. Dat deelt Mitch McConnell, de Republikeinse meerderheidsleider in de Amerikaanse Senaat mee.

Volgens het akkoord dat onderhandeld werd door het comité van Republikeinen en Democraten krijgt Trump slechts 1,37 miljard dollar voor de bouw van zijn grensmuur. Zelf eiste hij echter 5,7 miljard. Tijdens een toespraak op een bijeenkomst van Amerikaanse ordehandhavers beloofde Trump gisteren nog dat zijn muur er sowieso zou komen.

Het was afwachten hoe Trump de bouw van die muur dan zou financieren. Een van de opties waarmee hij al langer dreigde, en waarvan hij nu gebruik zou willen maken, is de afkondiging van de nationale noodtoestand langs de Amerikaans-Mexicaanse grens. Daarmee kan Trump middelen vrijmaken voor de bouw van de muur zonder daarvoor eerst toestemming nodig te hebben van het Amerikaans Congres.



Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, reageert scherp op het nieuws en dreigt met juridische maatregelen als Trump inderdaad de noodtoestand afkondigt. “De situatie aan de grens is geen noodgeval”, beklemtoont ze. Met de afkondiging ervan zou Trump overigens ook een precedent scheppen dat zowel door Democraten als Republikeinen niet gesmaakt wordt, waarschuwt ze. “Democratische presidenten kunnen immers ook de noodtoestand afkondigen”, haalt ze aan.

In december en januari zaten 800.000 Amerikaanse ambtenaren al 35 dagen zonder inkomen wegens de gedeeltelijke shutdown waarbij de overheidsdiensten op non-actief werden gezet, nadat Trump weigerde in te stemmen met een eerder akkoord waarin hij te weinig geld voor zijn grensmuur kreeg. Wie toch moest blijven verder werken, werd niet betaald.