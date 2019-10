“Trump wou grens met Mexico voorzien van gracht met alligators en migranten in het been laten schieten ” Joeri Vlemings

02 oktober 2019

09u42

Bron: New York Times, The Guardian, Sky News 12 President Donald Trump stelde op een meeting in maart voor om migranten die illegaal over de Amerikaans-Mexicaanse grensmuur zouden springen in het been te schieten, “om ze op te houden”. Dat schrijft de New York Times. Trump dacht ook luidop aan een gracht met slangen of alligators om vluchtelingen te stoppen.

De Amerikaanse krant citeert uit het boek ‘Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration’, dat volgende week verschijnt en geschreven werd door Michael D. Shear en Julie Hirschfield Davis, journalisten van de New York Times. In het boek komen meer dan tien rechtstreeks betrokken medewerkers van het Witte Huis aan het woord.

Trump lanceerde het idee om migranten in het been te schieten na een “dolle week van presidentiële razernij”, schrijft de New York Times. De president stelde op de bewuste vergadering voor de 3.200 km lange grens met Mexico volledig af te sluiten. Hij stuitte op veel tegenkanting. Vooral zijn relatie met toenmalig minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen was gespannen. Trumps adviseurs vreesden niet alleen voor een economisch fiasco, maar ook dat Amerikaanse toeristen zouden komen vast te zitten in Mexico en dat kinderen aan beide zijden van de grens na school niet meer naar huis zouden kunnen. “Jullie doen mij overkomen als een idioot”, zou Trump geschreeuwd hebben volgens verscheidene aanwezigen. “Hier draaide mijn hele campagne rond, dit is míjn punt.”

De president had het Amerikaanse volk een muur tussen de VS en Mexico beloofd om ongewenste immigranten tegen te houden. Trump had blijkbaar in maart een soort van Berlijnse muur voor ogen. Hij wou de omheining laten voorzien van elektrische schrikdraad en pieken “die de menselijke huid konden doorboren”. Wie er toch over zou geraken, wou Trump in het been laten schieten, ook al kreeg hij te horen dat zoiets onwettig was. Hij liet verder een “kostenraming” maken van een watergracht met krokodillen.

Zijn kabinetsmedewerkers konden Trump - die de sluiting van de grens “tegen morgenmiddag” verwezenlijkt wou zien - uiteindelijk overtuigen dat drastische plan een week uit te stellen. Onder anderen Jared Kushner mailden Trump in de volgende dagen over de opgedreven inzet van Mexico om vluchtelingen te vatten nog voor ze de VS konden bereiken. Aan de andere kant was er Trumps adviseur Stephen Miller die zelf een erg streng migratiebeleid aanhing en die alle juridische tegenargumenten van de tafel probeerde te vegen. Miller viseerde vooral Nielsen.

Na een paar dagen liet Trump dan toch zijn beangstigende voornemen varen en had hij het in de plaats over het opleggen van heffingen. Hij zou wel een aantal medewerkers die tegen hem ingingen, hebben ontslagen. Begin april was Kirstjen Nielsen alvast niet meer in functie.

Een week later verkondigde de president dat hij Kevin McAleenan, toenmalig hoofd van het CBP (Customs and Border Protection) gratie zou verlenen, als die zou worden opgepakt voor het tegenhouden van asielzoekers aan de Mexicaanse grens, wat Trump hem opdroeg. McAleenan liet zijn grenswachters er echter al snel mee ophouden omdat ze er niet de bevoegdheid voor hadden.

Thomas Homan, toen waarnemend directeur van het Immigration and Customs Enforcement, vatte die bijzondere week in maart samen: “De president was gefrustreerd en ik denk dat hij van de gelegenheid profiteerde om op de resetknop te drukken. De president wilde dat de zaak snel werd opgelost.”

De werken van de fameuze grensmuur zijn inmiddels begonnen, nadat Trump het Pentagon 3,25 miljard euro liet vrijmaken van uitgestelde projecten. Van elektrische afschrikmiddelen en puntige pieken is geen sprake meer. Noch van een gracht met krokodillen of slangen.