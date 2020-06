“Trump woont begrafenis Floyd niet bij” IB

05 juni 2020

02u09

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan de begrafenis van George Floyd bij te wonen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van twee ingewijden.

Vandaag vindt in Minneapolis, waar Floyd stierf, een plechtigheidsbijeenkomst plaats. Komend weekeinde wordt eenzelfde evenement georganiseerd in North Carolina en dinsdag wordt de zwarte Amerikaan begraven in zijn voormalige woonplaats Houston. Zoals het er nu voorstaat, zal president Trump bij geen van die bijeenkomsten aanwezig zijn, zeiden de twee ingewijden tegen Bloomberg.

Biden mogelijk wel aanwezig

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft volgens de advocaat van de familie van Floyd toestemming gevraagd en gekregen om de begrafenis bij te wonen. Zelf heeft de voormalig vicepresident nog niet bevestigd dat hij aanwezig zal zijn.

De zwarte Floyd stierf vorige week nadat hij hardhandig werd gearresteerd. Een witte agent drukte minutenlang met een knie op zijn nek. De dood van Floyd was de aanleiding voor een protestgolf in de VS tegen politiegeweld en racisme.