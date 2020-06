“Trump wilde hulp van Chinees president Xi Jinping om herkozen te worden” LH KV

17 juni 2020

22u48

Bron: ANP 2 De Amerikaanse president Donald Trump zou hebben aangestuurd op Chinese hulp om dit jaar herkozen te worden. Hij zei tegen Chinees president Xi Jinping dat het hem politiek zou helpen als China meer landbouwproducten koopt van Amerikaanse boeren, bericht The Washington Post. De krant baseert zich op een boek van de voormalige nationale veiligheidsadviseur John Bolton.

Het gesprek tussen Xi en Trump zou hebben plaatsgevonden op een G20-top in 2019. De Chinese leider deed daar zijn beklag over de critici van zijn land in de Verenigde Staten. Trump nam volgens Bolton meteen aan dat Xi doelde op de Democraten en zou goedkeurend hebben beaamd dat die inderdaad erg vijandig zijn.

Trump zou daarna van onderwerp zijn veranderd en begon over de aankomende presidentsverkiezingen. Hij zou hebben gezinspeeld op het feit dat China economisch in staat is om daar invloed op uit te oefenen en Xi ook om hulp hebben gevraagd. Bolton stelt dat hij geen toestemming kreeg om op te schrijven wat de exacte woorden waren van Trump.

Het campagneteam van Trump heeft geen goed woord over voor de beweringen van Bolton. Een woordvoerder van de Trump-campagne spreekt over “absurde beschuldigingen” van een “rancuneuze ex-medewerker” die boeken probeert te verkopen.

Het is niet de eerste keer dat Trump het verwijt krijgt een buitenlandse regering om politieke gunsten te vragen. Hij stuurde eerder in een telefoongesprek met de president van Oekraïne aan op een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden. Toen dat uitlekte, leidde het een afzettingsprocedure tegen de president.

Geheime informatie

Het is nog onduidelijk of Bolton zijn boek ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ kan laten publiceren. Het ministerie van Justitie is naar de rechter gestapt om dat te voorkomen. Het departement zegt dat er geheime informatie in het boek staat, maar de advocaat van de voormalige nationale veiligheidsadviseur spreekt dat tegen.

De bekende conservatief Bolton, die bekendstaat als een havik, verliet vorig jaar het Witte Huis. Hij zegt dat hij zelf opstapte, maar volgens Trump is hij ontslagen. De president merkte eerder op dat het tot de "Zesde Wereldoorlog" had geleid als hij de adviezen van Bolton had gevolgd.

