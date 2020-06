'Trump wilde 10.000 militairen inzetten in steden’ RL

07 juni 2020

04u02

Bron: Belga, ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump wilde deze week 10.000 militairen inzetten in diverse steden om demonstraties tegen politiegeweld de kop in te drukken. Minister Mark Esper van Defensie en topgeneraal Mark Milley voelden daar niets voor en wezen het voorstel van de hand, aldus een hoge defensiemedewerker. Dat melden CBS News en CNN.

Epser stuurde wel ongeveer 1.600 militairen naar de regio Washington om te reageren als dat nodig was, maar de 5.000 eenheden van de nationale garde hadden nooit hulp nodig. De militairen begonnen donderdagavond te vertrekken. Tijdens een persconferentie zei de minister eerder deze week dat inzet van militairen in steden alleen in het uiterste geval moet gebeuren. “We verkeren nu niet in een dergelijke situatie”, aldus Esper.

Volgens nieuwszender CNN zei een andere defensiefunctionaris dat Milley sterk van mening was dat de situatie niet dermate ernstig was om de inzet van het leger te rechtvaardigen. Dat zette de deur open of een dergelijk presidentieel bevel überhaupt legaal zou zijn.

Zaterdag zijn weer tienduizenden demonstranten op de been in Washington en andere Amerikaanse steden, zoals New York en Los Angeles. De protesten zijn tot nu toe vreedzaam verlopen.

Joe Biden belooft racisme aan te pakken

De voormalige Amerikaanse vicepresident én de presidentskandidaat van de Democratische Partij, Joe Biden, heeft beloofd het racisme in zijn land aan te pakken en te zullen vechten voor een politiehervorming. Hij doet dat in een opiniestuk naar aanleiding van de dood van George Floyd. De Afro-Amerikaanse man werd om het leven gebracht door een Amerikaanse politieagent op 25 mei.

De 77-jarige Biden schrijft zaterdag in de Los Angeles Times dat er al lang concrete beleid nodig is om het systematische racisme te counteren. "Als ik verkozen word, wil ik binnen de 100 dagen een nationale politiecommissie in het leven roepen", klinkt het.

"We moeten echt lokaal politiewerk implementeren en ervoor zorgen dat elk politiedepartement in ons land de aanwervingsprocedure herbekijkt. Maar we kunnen eigenlijk niet wachten om hervormingen door te voeren", zo klinkt het. Daarom vraagt hij het Congres om onmiddellijk wurggrepen (zoals deze die Floyd fataal werd, nvdr) te verbieden en de overdracht van oorlogswapens naar de lokale politie te stoppen.

