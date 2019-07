"Trump wil zijn minister van Handel ontslaan" KVE

15 juli 2019

18u05

Bron: Belga 0 Donald Trump overweegt om zijn minister van Handel, Wilbur Ross, te ontslaan, zo berichten verschillende Amerikaanse media. Trump houdt hem verantwoordelijk voor het debacle rond een vraag tot staatsburgerschap bij de volkstelling volgend jaar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft die vraagstelling vorige week verboden.

Trump zou met verschillende medewerkers over het ontslag van Ross gesproken hebben, bericht CNBC. De man zou mogelijk nog deze zomer vervangen worden. Maar in de entourage van de minister en bij het Witte Huis wilde men vandaag geen commentaar kwijt op de mediaberichten.

De rol van de 81-jarige Ross in het handelsconflict met China werd eerder al afgebouwd. Trump was teleurgesteld omdat de onderhandelingen geen succes boekten. Nu is het de minister van Financiën Steven Mnuchin die de gesprekken met Peking leidt. Ross kwam ook al onder vuur te liggen wegens een gebrek aan ethiek omdat hij een aantal private beleggingen niet zou hebben verkocht zoals beloofd.