"Trump wil handelsvete met China nog opvoeren" jv

25 juni 2018

08u15

Bron: anp/bloomberg 1 De Amerikaanse president Donald Trump is van plan zijn handelsoorlog met China nog verder te laten escaleren door beperkingen in te voeren op Chinese investeringen in Amerikaanse technologiebedrijven. Dat melden ingewijden rond de kwestie.

Het gaat om investeringen in bijvoorbeeld ICT, luchtvaart, elektrische auto's, robots, farmacie en biotechnologie, aldus de bronnen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zou eind deze week met de plannen naar buiten komen. Het Witte Huis beschouwt deze sectoren als belangrijk voor de nationale veiligheid en eigen economie. Door Chinese investeringen in dit soort bedrijven aan banden te leggen, wil Trump zorgen dat de Chinezen geen gevoelige informatie in handen krijgen. De president zou hiervoor een soort noodwet willen gebruiken.

De nieuwe spanningen tussen Washington en Peking volgen op de importheffingen die de afgelopen tijd wederzijds werden opgelegd door de economische grootmachten. Op de financiële markten heeft de oplopende handelsvete tussen de Verenigde Staten en China voor flink wat onrust gezorgd.