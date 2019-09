“Trump wil eigen sociaal netwerk lanceren om supporters te bereiken” kg

12 september 2019

15u42

Bron: Politico 0 Amerikaans president Donald Trump zou van plan zijn om een eigen ‘sociale netwerk’ te lanceren om supporters warm te maken voor de presidentsverkiezingen in 2020. Dat meldt Politico. Trump beschuldigde conventionele sociale media als Facebook en Twitter in het verleden al meer dan eens van discriminatie op basis van politieke voorkeur.

Dat ‘sociale netwerk’ wordt dit najaar gelanceerd in de vorm van een mobiele app, volgens Politico. Supporters met de app krijgen meer informatie over de campagne van de president en kunnen wellicht ook onderling berichten uitwisselen. Loyale gebruikers zouden zelfs kans maken op prijzen: “misschien VIP-zitjes of een foto met Trump”, speculeert Politico op basis van welingelichte bronnen.



Apps worden al veel langer gebruikt in de Amerikaanse verkiezingsraces. Zowel Donald Trump als Hillary Clinton lanceerden al een eigen app om potentiële kiezers te bereiken. Het ging tot nu toe vaak om simpele apps om supporters op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in de verkiezingscampagne. Maar in het geval van Trump zou de nieuwe app veel meer kunnen betekenen.

Geen filter

Trump trok in het verleden namelijk al meermaals ten strijde tegen het beleid van techgiganten als Facebook, Google en Twitter. Hij beweerde al dat de techbedrijven “superlinks” zijn en daarom conservatieve en Republikeinse profielen zouden benadelen. Zo reageerde Trump in mei nog woest toen Facebook extreemrechtse bloggers als Alex Jones en Milo Yiannopoulos verbande. Hij had het toen over de “censuur van Amerikaanse burgers”.



Een eigen app zou Trump toelaten om zich helemaal niets meer aan te trekken van de richtlijnen van de conventionele platformen. Er wordt niet verwacht dat hij Twitter en Facebook helemaal links zal laten liggen, maar het kan bijvoorbeeld wel dat hij de meest ‘ongefilterde’ boodschappen houdt voor zijn eigen app.