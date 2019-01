“Trump wil deal sluiten met Democraten: extra bescherming voor ‘goede immigranten’ in ruil voor 5 miljard euro voor de muur” lva/SVM

19 januari 2019

19u55

Bron: Belga 0 Donald Trump kondigt om 16 uur lokale tijd (22 uur in België) groot nieuws aan omtrent de humanitaire crisis aan de zuidelijke grens en de shutdown. Volgens verschillende Amerikaanse media zal de president een nieuwe deal voorstellen aan de Democraten.

Daarin zouden immigranten die als kind illegaal naar de VS kwamen en mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning extra beschermd worden. In ruil wil Trump 5,7 miljard dollar (5 miljard euro) om zijn muur te bouwen. Van het uitroepen van de noodtoestand is vooralsnog geen sprake. “Maar met Trump weet je nooit. Bij hem is iets pas zeker als hij het effectief zegt”, klinkt het.

Trumps eis om een muur te bouwen aan de grens met Mexico leidde tot een gedeeltelijke sluiting van de federale overheid. Daar zijn 800.000 Amerikanen door getroffen. Die shutdown duurt nu al vier weken.

De Democraten weigeren geld voor de bouw van een muur uit te trekken in de begroting. Als reactie weigert Trump een wet te ondertekenen waarin de forse som voor de bouw van een muur niet opgenomen is.

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Tienduizenden vrouwen eisen meer rechten

In verschillende steden in de VS komen intussen tienduizenden mensen op straat voor de Women’s March. Ze betogen voor meer vrouwenrechten, maar ook tegen het beleid van Trump. De derde editie van die mars dreigt echter te worden overschaduwd door verdeeldheid binnen de beweging.

De Women’s March ontstond in 2017 in de nasleep van de verrassende overwinning van Trump bij de presidentsverkiezingen. Voor de eerste editie kwamen minstens één miljoen mensen op straat, maar nu ligt de organisatie onder vuur na beschuldigingen van antisemitisme.

‘Pussy hats’

Oorzaak is de deelname van Tamika Mallory, een van de organisatoren van de mars, aan een bijeenkomst van Louis Farrakhan. Hij is de leider van de Nation of Islam en laat zich regelmatig antisemitisch uit. Medeorganisatrice Vanessa Wruble heeft daarom de organisatie verlaten. Als gevolg van die verdeeldheid vinden in New York nu twee concurrerende vrouwenmarsen plaats.

De deelnemers dragen opnieuw de roze gebreide mutsen (‘pussy hats’), die zijn uitgegroeid tot een symbool voor de vrouwenmarsen. De betogers hebben ook protestborden mee met boodschappen waarin gevraagd wordt om het recht op abortus en om gelijke rechten tussen mannen en vrouwen.