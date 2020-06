“Trump werd al in februari ingelicht over mogelijk Russische betalingen aan taliban voor doden NAVO-troepen” Nancy Pelosi wil uitleg veiligheidsdiensten: “Nu antwoorden nodig” HAA

30 juni 2020

08u01

Bron: ANP, AD.nl, Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump zou eind februari al schriftelijk op de hoogte zijn gebracht van een vermoedelijk Russisch programma om talibanstrijders te betalen voor het vermoorden van NAVO-troepen. Dat meldt The New York Times op basis van twee officiële bronnen.

Volgens de New Yorkse krant werden de sterke vermoedens dat Rusland militanten in het geheim geld bood om troepen van de internationale coalitie in Afghanistan te doden, opgetekend in de dagelijkse briefing van de president op 27 februari. Trump heeft tot nu toe steeds ontkend dat hij hiervan op de hoogte was gebracht.

Over de Amerikaanse president wordt overigens vaker beweerd dat hij de dagelijkse rapporten van zijn eigen inlichtingendiensten niet of nauwelijks leest, maar zich liever om de paar dagen mondeling op de hoogte laat brengen van de belangrijkste feiten.



The Washington Post meldde zondag dat de Russische beloning waarschijnlijk heeft geleid tot de dood van meerdere Amerikaanse manschappen, of die van andere NAVO-landen. Dat zou blijken uit verhoren van militanten die de afgelopen maanden zijn opgepakt. Rusland deed de beschuldigingen maandag af als leugens.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft de twee hoogste inlichtingenfunctionarissen van de Verenigde Staten inmiddels om opheldering gevraagd. “Het Congres en het land hebben nu antwoorden nodig”, schreef ze in een brief aan inlichtingenchef John Ratcliffe en CIA-directeur Gina Haspel.

“Ik verzoek daarom een onmiddellijke briefing van de gezamenlijke inlichtingendiensten voor alle leden van het Huis van Afgevaardigden”, aldus Pelosi.