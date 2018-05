"Trump vraagt Pentagon om Amerikaanse troepen in Zuid-Korea af te bouwen" TTR

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon gevraagd zich te beraden over de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea. Dat meldt de krant The New York Times vandaag.

Binnenkort zal een historische top plaatsvinden tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens de bronnen van The New York Times zou Trump het Pentagon gevraagd hebben om een troepenvermindering in Zuid-Korea, maar is dat niet bedoeld om de onderhandelingen over het kernwapenprogramma van Pyongyang te beïnvloeden.

Wel zouden er volgens de Amerikaanse president minder troepen nodig zijn als er een vredesakkoord komt tussen het Zuiden en het Noorden. Momenteel zijn er zo’n 28.5000 Amerikaanse soldaten aanwezig in Zuid-Korea.

Geldkwestie

Dat Trump het aantal soldaten in Zuid-Korea wil afbouwen, is niet nieuw. Hij zei eerder al dat het kostenplaatje voor de Verenigde Staten simpelweg te hoog ligt. De aanwezigheid van de Amerikaanse troepen is volgens de krant "een symbool dat moet afschrikken". Noch het Witte Huis noch het Pentagon heeft het nieuws over het verminderen van de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea bevestigd.

De Amerikaanse president zou willen dat Seoel zo goed als de volledige kost van de troepen betaalt. Dat bericht The New York Times. In het huidige akkoord, dat eind dit jaar afloopt, betaalt Zuid-Korea momenteel de helft van het totale kostenplaatje: meer dan 800 miljoen dollar per jaar.

Het idee om de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea af te bouwen zorgt ook voor ongerustheid, bericht de krant. De alliantie van de Verenigde Staten met Zuid-Korea zou immers kunnen verzwakken. Een volledige terugtrekking van de Amerikaanse soldaten lijkt niet mogelijk, besluit The New York Times.