"Trump verwijt linkse meute Amerika af te breken" VS maken zich op voor Onafhankelijkheidsdag in volle coronacrisis

03 juli 2020

23u52

Bron: ANP, Reuters 0 Donald Trump verwijt een “linkse meute” de Amerikaanse geschiedenis “af te breken”. Volgens een medewerker van de verkiezingscampagne van de president gaat Trump dit zeggen op een grote bijeenkomst bij een monument in Mount Rushmore.

Trump zal zaterdag in Mount Rushmore in South Dakota een vuurwerkshow bekijken, als onderdeel van de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag (4 juli). Hij zal er ook speechen.

"Op de verjaardag van de oprichting van Amerika zal de president de waarheid zeggen over de geschiedenis van Amerika en hij zal de waarheid zeggen over degenen die het proberen af ​​te breken en ons land verdelen", zei de functionaris. Hij doelt onder meer op betogers die tijdens demonstraties tegen racisme en politiegeweld standbeelden vernielen.



Trump gaat "de linkse meute" totalitair gedrag verwijten "dat volkomen vreemd is aan het Amerikaanse leven", aldus de medewerker.

Mount Rushmore, waar de president zaterdag wordt verwacht, is wereldberoemd om de in rotsen uitgehouwen hoofden van de Amerikaanse voormalige presidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln.

Omstreden

De festiviteiten rond de Onafhankelijkheidsdag worden dit jaar overschaduwd door de coronacrisis. Verschillende evenementen zoals parades en vuurwerkshows worden afgeblazen of vinden plaats in aangepaste vorm.

De vuurwerkshow bij Mount Rushmore gaat wel door, en mag Trump dus onder de gasten rekenen. Het evenement is echter omstreden, onder meer omdat aanwezigen niet gedwongen zullen worden om mondkapjes te dragen of afstand te houden.

Trump woont later ook een enorme vuurwerkshow bij in hoofdstad Washington. Daar wordt rekening gehouden met een flinke opkomst. De autoriteiten zeggen dat ruim 300.000 mondkapjes beschikbaar zijn voor bezoekers. Burgemeester Muriel Bowser heeft kritiek geuit op die festiviteiten, die volgens haar op land van de federale overheid worden gehouden.

In New York worden al dagen vuurwerkshows gehouden, maar die zien er anders uit dan gebruikelijk. Het gaat dit jaar om een serie korte shows van vijf minuten. Dat moet voorkomen dat zich menigtes vormen van mensen die het vuurwerk willen zien.

Internet

Voor sommige organisaties biedt het internet uitkomst. Zo kan het beroemde jaarlijkse Capitol Fourth concert onder meer via Facebook en YouTube worden bekeken. De optredens zijn vanwege de coronacrisis eerder al opgenomen zonder dat een publiek aanwezig was.

Amerikanen die ‘Independence Day’ toch buiten de deur willen vieren, moeten op sommige plaatsen rekening houden met beperkingen. In delen van het land zijn stranden gesloten en moeten horecazaken als cafés en restaurants zich vanwege het coronavirus aan strenge regels houden.

Op 4 juli worden ook weer Black Lives Matter-protesten verwacht. Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd (46) wordt op grote schaal gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. De autoriteiten zetten uit voorzorg speciale teams in om monumenten te beschermen.