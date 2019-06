“Trump verkoopt in alle stilte zijn villa in Beverly Hills voor 12 miljoen euro” jv

Bron: New York Post 0 Donald Trump zou zijn laatste vastgoed aan de Amerikaanse westkust in alle stilte van de hand hebben gedaan. Hij verkocht zijn stulpje in Beverly Hills aan een Indonesische zakenpartner voor 13,5 miljoen dollar (12 miljoen euro), bijna het dubbele van wat hij het zelf had betaald, meldt de New York Post.

De Amerikaanse president kocht het eigendom in Beverly Hills (Los Angeles, Californië) in februari 2007 voor 7 miljoen dollar (6,2 miljoen euro). In twaalf jaar tijd maakte Trump er volgens de New York Post nauwelijks gebruik van. Het gaat om een woning uit 1927 met een bewoonbare oppervlakte van 500 m², gelegen op een terrein van 2.700 m², tegenover het iconische Beverly Hills hotel.

In 2008 werd Trump ook even eigenaar van het huis ernaast, waar hij 10,35 miljoen dollar (9,18 miljoen euro) voor betaalde. Een jaar later verkocht hij het weer - met meer dan 750.000 euro verlies - aan de Indonesische erfgename en miljardair, Margaretha Widjaja, kleindochter van wijlen Eka Tjipta Widjaja, ooit de rijkste man van Indonesië.

Toeval of niet, de huidige koper is ook een Indonesische miljardair: de 53-jarige Bambang Hary Tanoesoedibjo, aka Hary Tanoe. De schatrijke zakenman, met bijna een miljoen volgers op Instagram, maakte in het verleden ook al zijn politieke ambities bekend. In 2015 richtte hij een eigen partij in Indonesië op en hij is een verwoede fan van zijn Amerikaanse zakenpartner, president Donald Trump. Hij zou onder meer een gesigneerde ‘Make America Great Again’-pet van Trump in zijn kantoor hebben liggen.

Tanoe was al eigenaar van een luxeflat van Montage Residences Beverly Hills, volgens de New York Post “misschien wel het chicste condo-complex in heel Los Angeles”. Voor die pied-à-terre van 435 m2 telde hij in 2010 bijna 9,1 miljoen euro neer.