"Trump verkondigt gemiddeld 6,5 onwaarheden per dag" kg

01 mei 2018

16u26

Bron: The Washington Post 10 Volgens The Washington Post bereikt president Trump nogmaals een mijlpaal: hij deed zijn drieduizendste onjuiste of misleidende uitspraak. Het nieuwsmedium checkt elke claim die de president verkondigt, en kwam tot de conclusie dat Trump per dag gemiddeld 6,5 onwaarheden vertelt.

President Trump neemt geen blad voor de mond, waardoor hij vaak met opvallend frappante uitspraken komt. Een deel van die uitspraken is misleidend of ronduit fout, volgens The Washington Post. Het nieuwsmedium bewaart en analyseert elk van de presidentiële uitspraken in "The Fact Checker"-databank. In de 466 dagen sinds hij president werd, maakte Trump maar liefst 3.001 valse of misleidende claims, zo blijkt uit die gegevens.

Ten minste 113 van zulke claims werden minstens drie keer herhaald door de president, volgens The Fact Checker. Zo zou Trump maar liefst 72 keer gezegd hebben dat hij de grootste belastingvermindering heeft doorgevoerd, terwijl de hervorming op dat gebied zeven anderen moet laten voorgaan.

Daarnaast herhaalde hij zo’n 53 keer dat het onderzoek rond zijn banden met Rusland verzonnen is en vertelde hij naar verluid ook dertien keer dat de muur op de grens met Mexico op dat moment gebouwd werd.

Recorddagen

Op sommige dagen is Trump meer op dreef dan andere, meldt The Washington Post. Tot nu toe vertelde hij de meeste onwaarheden op 25 juli 2017, goed voor 53 valse of misleidende uitspraken. Toen hield Trump onder andere een toespraak in Ohio, waar hij het had over de prestaties van zijn administratie.

Enkele dagen geleden, op 28 april, naderde de president zijn eigen record toen hij 44 van zulke foute uitspraken deed. Op die dag zei hij onder andere dat de Europese Unie gecreëerd werd om “misbruik te maken van de Verenigde Staten” en verhaspelde hij enkele simpele feiten, zoals de ambtstermijn van Roosevelt: twaalf jaar, in plaats van de zestien jaar die Trump vermeldde.

Volgens de databank klokt Trump daarmee af op een gemiddelde van 6,5 onwaarheden per dag. Dat is een hoger aantal dan vorig jaar. In de eerste honderd dagen van zijn presidentschap deed Trump nog maar 4,9 onjuiste of misleidende uitspraken.