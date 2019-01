“Trump verdeelt de natie en zaait woede”: Mitt Romney bekritiseert openlijk het beleid van de president AW

02 januari 2019

13u20

Bron: Washington Post 0 Voormalig Amerikaans presidentskandidaat Mitt Romney haalt hard uit naar Donald Trump. De Republikein beschuldigt Trump van het verdelen –eerder dan verenigen- van de natie: “Donald Trump ontbreekt het karakter om een land te leiden”.

Mitt Romney, grootste uitdager van Trump tijdens de Republikeinse voorverkiezingen, was eerder al onmiskenbaar kritisch voor de huidige Amerikaanse president. Ditmaal schreef Romney een opiniestuk voor The Washington Post waarin hij Trump onder andere het vertrek van voormalig Amerikaanse minister van Defensie James Mattis en voormalig stafchef John Kelly verwijt.



Volgens Romney heeft het presidentschap vorige maand een “diepe duik” genomen. “Het gedrag van Trump de laatste twee jaar en in het bijzonder zijn maatregelen van afgelopen maand tonen aan dat de president niet de allure van zijn functie heeft aangenomen”, betreurt Romney, die donderdag de eed aflegt in de Senaat en die in 2012 de officiële Republikeinse kandidaat voor het Witte Huis was. “De aanstelling van onervaren personen, het in de steek laten van onze bondgenoten en zijn claims dat Amerika zich lang als een sukkel gedroeg in wereldaangelegenheden, tekenen zijn presidentschap”, schreef Romney.

‘Mainstream’ republikeins beleid

Hij suggereert nog dat de president niet veel goeds heeft gedaan voor het land. Romney prijst weliswaar het belastingbeleid, Trumps standpunt over China en de benoeming van conservatieve rechters: “Maar dat is slechts ‘mainstream’ republikeins beleid voeren”.

“Een president hoort ons te verenigen, dient ons te inspireren en moedigt ons aan om onze betere zelf te zijn”, vervolgt Romney nog. “Maar onze natie is momenteel verdeeld en boos. Op zo’n belangrijk moment ontbreekt onze president het vermogen om terug te verenigen. Het uitgesproken karakter van Trump moedigt woede en verdeeldheid aan.” En de wereld kijkt toe volgens Romney: “Trumps woorden en daden hebben wereldwijd voor verbijstering gezorgd”.

Het artikel van Romney ging intussen het land rond en is veelbesproken. Vele media schuiven de Republikein naar voren als voornaamste criticus van het beleid van Trump. Al vinden anderen dat Romney nog verder moet gaan in zijn kritiek. Sommigen zien in de column van Romney een aanwijzing dat Romney mogelijk ambities heeft om het in de presidentiële voorverkiezingen van 2020 op te nemen tegen de miljardair.

Mitt Romney really could have written that at any time, but he waited till after the election and only a few days before his swearing in. He has really mastered senatorial behavior and will fit in fine. Erick Erickson(@ EWErickson) link

Teamspeler

Trump reageerde, naar goede gewoonte, via een Twitterbericht op het essay van Romney. “Ik zou liever hebben dat Romney zich concentreert op grensveiligheid en zo vele andere dingen waarbij hij kan helpen”, schrijft de president. “Ik heb gewonnen, en hij niet. Hij zou blij moeten zijn voor alle Republikeinen. Wees een teamspeler en win.”

Here we go with Mitt Romney, but so fast! Question will be, is he a Flake? I hope not. Would much prefer that Mitt focus on Border Security and so many other things where he can be helpful. I won big, and he didn’t. He should be happy for all Republicans. Be a TEAM player & WIN! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link