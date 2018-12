“Trump trekt leger ook terug uit Afghanistan” IB

21 december 2018

02u45

Bron: Belga, ANP, Washington Post 1 Na zijn besluit om onmiddellijk alle Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken, heeft president Donald Trump ook opdracht gegeven om het aantal troepen in Afghanistan drastisch te verminderen. In de komende weken zullen zevenduizend Amerikaanse militairen terugkeren uit het Aziatische land. Dat schrijft The Washington Post op basis van bronnen bij de overheid.

Dit is bijna de helft van het totale aantal troepen dat de VS in Afghanistan heeft. Volgens de krant is het de eerste fase van wat uiteindelijk moet leiden tot een einde aan de zeventien jaar durende Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan.

Volgens The Wall Street Journal zou president Trump aan het Pentagon het bevel hebben gegeven het vertrek in Afghanistan in te leiden. De terugkeer van de soldaten zou over meerdere weken gespreid worden. Het ministerie van Defensie gaf voorlopig geen commentaar.

“Ik denk dat dit laat zien hoe serieus de president is over uit conflicten te willen komen’’, zegt een hooggeplaatste regeringsmedewerker in de krant.

Verdere destabilisering

Anders dan in Syrië, maken de Amerikaanse troepen in Afghanistan deel uit van een NAVO-missie. De terugtrekking zal daarom naar verwachting grote gevolgen hebben voor Amerika’s bondgenoten. Mogelijk leidt het ook tot een verdere destabilisering van Afghanistan zelf.

Trump is al langer vragende partij om een einde te maken aan de aanwezigheid van de VS in Afghanistan, maar werd door zijn Defensieminister Jim Mattis overtuigd om dat niet overhaast te doen. Integendeel, de Amerikaanse aanwezigheid werd vorig jaar nog versterkt. Mattis kondigde vandaag echter aan dat hij in februari opstapt.

De VS voeren intussen vredesgesprekken met de taliban.