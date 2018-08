"Trump Tower pompt iedere dag illegaal miljoenen liters water uit Chicago River" LVA

15 augustus 2018

De Amerikaanse staat Illinois is dinsdag een proces begonnen tegen de Trump International Hotel and Tower in Chicago. Er is sprake van schendingen van de milieuwetgeving.

"De Trump-toren blijft iedere dag miljoenen liters water uit de Chicago River halen zonder toelating en zonder rekening te houden met de impact op het ecosysteem van de rivier", zegt procureur-generaal Lisa Madigan. "Ik ben een proces begonnen om zeker te zijn dat de Trump-toren de wet niet kan blijven schenden."

Madigan zegt dat het gebouw, dat aan de Chicago-rivier gelegen is, iedere dag ruim negentig miljoen liter water oppompt uit de rivier voor de koel- en ventilatiesystemen, zonder dat het daarvoor toelating heeft. Bovendien zou het hotel het opgewarmde water iedere dag ook in de rivier laten terugstromen, hoewel de toelating daarvoor in augustus vorig jaar verviel.

Madigan, een Democraat, zegt ook dat de Trump-organisatie niet de vereiste studies uitvoerde om het effect na te gaan van zijn watergebruik op de onderwaterwereld. De koelstructuren kunnen grote hoeveelheden vis binnenhalen. De vissen en ander marien leven kunnen vast komen te zitten in de toevoeropeningen, klinkt het in gerechtelijke documenten.

Trump-organisatie

In een verklaring aan de Chicago Tribune zegt de Trump-organisatie dat het "ontgoocheld is dat de procureur-generaal van Illinois dit proces is begonnen, terwijl zulke zaken normaal op administratief niveau behandeld worden". "Je kan niet anders dan besluiten dat deze beslissing politiek gemotiveerd is."

Sinds Donald Trump president is, zijn het Donald Trump Jr. (40) en zijn broer Eric (34) die de Trump-organisatie leiden.