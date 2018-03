"Trump stelt maandag antidrugsplan voor en wil doodstraf invoeren voor dealers" TT

16 maart 2018

14u45

Bron: Politico, CBS News 0 De Amerikaanse president Donald Trump zal komende maandag het nieuwe antidrugsplan van zijn regering voorstellen. Een van de opvallendste maatregelen is dat Trump zal oproepen de doodstraf in te voeren voor hardleerse drugsdealers. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder Politico en CBS.

Trump brengt maandag een bezoek aan de staat New Hampshire, waar hij nieuwe beleidsmaatregelen zal aankondigen die de steeds groter wordende opioïdencrisis moeten helpen aanpakken. New Hampshire wordt, net als staten als Ohio en West Virginia, zwaar getroffen door de drugscrisis. Het aantal sterfgevallen onder gebruikers van opioïden, waaronder het pijnbestrijdingsmiddel fentanyl, neemt onrustwekkend snel toe in de VS, in 2016 nog met 28 procent tegenover een jaar eerder.

De president beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne van 2016 de crisis te zullen aanpakken en stelde harde maatregelen tegen illegale drugsdealers in het vooruitzicht. Concreet zou Trump maandag aankondigen dat er hogere minimumstraffen moeten komen voor de dealers en zou hij zelfs erop aandringen dat aanklagers de doodstraf zouden vragen voor bepaalde drugsdealers. Dat zou bijvoorbeeld moeten kunnen voor dealers "die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de dood van gebruikers".

Dat Trump strengere straffen wil voor drugsdealers, is al langer bekend. De Republikein heeft al vaker zijn bewondering uitgesproken voor landen waar de doodstraf voor drugsdealers bestaat, zoals Singapore, China of de Filipijnen. Tijdens een antidrugstop in het Witte Huis op 1 maart zei Trump dat "sommige landen een heel, heel strenge straf kennen, de ultieme straf". "Maar zij hebben wel een kleiner drugsprobleem dan wij. Dus wij gaan ook heel streng worden."

"Geen drugsprobleem in China door nultolerantie"

Tijdens een evenement in Pennsylvania afgelopen weekend zei Trump bovendien dat "Singapore en China geen drugsprobleem hebben omdat ze nultolerantie kennen": "Als zij een drugsdealer oppakken, krijgt die de doodstraf. Als iemand bij ons iemand anders doodschiet, steken we hem voor zijn leven weg en kunnen we hem zelfs de doodstraf geven. Maar een drugsdealer kan tijdens zijn leven tot 5.000 mensen vermoorden. Duizenden mensen worden gedood, hun levens en dat van hun familie verwoest. En dan krijgt hij 30 dagen gevangenisstraf."

Aan het antidrugsplan van het Witte Huis is maanden gesleuteld, onder andere in een opioïdencommissie die voorstellen moest doen om de crisis aan te pakken. Naast strengere straffen voor dealers zouden ook nieuwe maatregelen genomen worden op het vlak van gezondheidszorg.