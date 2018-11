“Trump staat niet boven de wet”: duizenden Amerikanen protesteren tegen verhinderen van Rusland-onderzoek AW

09 november 2018

07u00

Bron: Al Jazeera 0 Duizenden Amerikanen trokken gisteren de straat opdat Trump zou stoppen met het belemmeren van Rusland-onderzoek. Dat onderzoek wordt gevoerd door Robert Mueller. En na het ontslag van minister van Justitie Jeff Sessions vrezen velen dat het pad voor Trump werd vrijgemaakt om achter Mueller aan te gaan.

De nieuwe minister van Justitie werd overigens ook al aangeduid: Matthew Whitaker zal Sessions vervangen. Whitaker is een loyalist én een criticus van het Rusland-onderzoek dat nagaat of de Russen zich al dan niet bemoeit hebben met de presidentsverkiezingen van 2016. Het besluit om Whitaker te benoemen, stuit dan ook op heel wat kritiek. Onder andere bij enkele Democraten die tijdens de tussentijdse presidentsverkiezingen de meerderheid in het Huis behaalden.



Democratisch onderzoek?

Het protest vond plaats voor het Witte Huis en op Times Square en kaart de belangen van de rechtsstaat aan: “Deze actie brengt de integriteit van de Amerikaanse democratie in gevaar.” Verder wijzen ze erop dat –nu dat ze de macht in het Huis terugwonnen- de Democraten hun eigen onderzoek op poten kunnen zetten. En dat misschien ook moeten doen: “Om Trump te confronteren.”

We’re on the march now - Times Square to Union Square. #ProtectMueller pic.twitter.com/UAlYShxZhW Beau Willimon(@ BeauWillimon) link

Hogere partijambtenaren zijn verrast door het ontslag van Sessions en veroordelen het besluit om Whitaker te benoemen. Zowel Chuck Schumer van de Democratische partij als nieuwe kandidaat-voorzitter van het Huis Nancy Pelosi eisen dat Whitaker zichzelf weerhoudt van toezicht op het Rusland-onderzoek.



“Het is duidelijk dat de president iets te verbergen heeft”, schreef Schumer op Twitter. “Whitaker moet zich tijdens zijn tijd als waarnemend minister van Justitie van het toezicht ontzien”, vervolgde hij later. Volgens de Washington Post zou Whitaker zelf niet van plan zijn om zichzelf te weerhouden van het toezicht.

Clearly, the President has something to hide. https://t.co/m1sQV9oBwl Chuck Schumer(@ SenSchumer) link