"Trump spreekt binnenskamers over het executeren van drugsdealers" Karen Van Eyken

26 februari 2018

12u45

Bron: Axios 232 In Singapore geldt de doodstraf voor drugsdelicten. En de Amerikaanse president is daar ook voor te vinden. Binnenskamers laat Donald Trump zich ontvallen dat hij alle beruchte drugsdealers wil laten executeren. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios.

"Hij praat daar veel over", verklaarde een bron die daarover uitgebreid met de president kon spreken. "Trump zegt: 'Als ik de premier van Singapore vraag of ze een drugsprobleem hebben, dan antwoordt hij 'Nee. We hebben de doodstraf'."

Volgens de functionaris maakt de president er vaak grapjes over. "Hij verwoordt het dikwijls zo: 'Je weet dat de Chinezen en Filippino's geen drugsprobleem hebben. Ze doden ze gewoon'."

Maar het blijft niet bij grapjes alleen. Volgens vijf bronnen die met Trump over het onderwerp hebben gesproken, houdt hij geregeld een gepassioneerde speech waarin hij claimt dat drugsdealers even kwaadaardig zijn als seriemoordenaars en dat ze allemaal de doodstraf zouden moeten krijgen. Hij verklaarde aan enkele vertrouwelingen dat een zachte aanpak - waarbij je sympathie toont voor de daders en milde straffen uitdeelt - gewoon niet werkt.

Hij zegt tegen vrienden en kennissen dat de overheid kinderen moet leren dat ze zullen sterven indien ze drugs gebruiken en dat de autoriteiten er moeten voor zorgen dat drugsdealers voor hun leven moeten vrezen.

Trump heeft verklaard dat hij graag een wet zou hebben die toelaat om alle drugsdealers in de VS te executeren, hoewel hij persoonlijk toegaf dat het waarschijnlijk onmogelijk zou zijn om in het huidige Amerikaanse rechtssysteem een dergelijke wet tot stand te brengen.

Kellyanne Conway, die het anti-drugsprogramma van het Witte Huis leidt, stelt dat de positie van Trump meer genuanceerd is. Ze legt uit dat de president het heeft over grootschalige dealers die duizenden doden op hun geweten hebben. Het punt dat hij maakt, zegt ze, is dat sommige staten criminelen executeren voor het vermoorden van één persoon, maar een dealer die een kleine hoeveelheid fentanyl in een gemeenschap brengt, kan in één weekend meerdere doden tot gevolg hebben, vaak ongestraft.

Fentanyl is een zware pijnstiller. Samen met andere synthetische opioïden is fentanyl verantwoordelijk voor duizenden doden per jaar. Volgens het Amerikaanse centrum voor gezondheidscontrole en preventie zijn er tussen 1999 en 2015 al ongeveer 300.000 Amerikanen gestorven in de overdosisepidemie die vooral de laatste jaren fel om zich heen grijpt.

Trump is bereid een wetsvoorstel te steunen dat een verplichte minimumstraf van vijf jaar oplegt voor personen die slechts twee gram fentanyl dealen. Momenteel moet je al veertig gram dealen om vijf jaar cel te riskeren. Maar volgens experten kan twee gram van het goedje al voldoende zijn om te sterven.

"De president maakt een onderscheid tussen de kleine garnalen die in de gevangenis wegkwijnen wegens kleine drugsdelicten en de grote vissen die duizenden dodelijke doses fentanyl in de gemeenschap brengen en zodoende heel veel slachtoffers maken", besluit Conway. Trump wil de strijd tegen drugsdealers duidelijk opvoeren en volgens Axios zullen binnenkort hierover beleidsaankondigingen volgen.