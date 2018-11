“Trump speelde centrale rol in afkopen van vrouwen om te zwijgen over zijn affaires” TTR

09 november 2018

20u16

Bron: Belga 0 Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump, zijn advocaten en adviseurs al twee jaar ontkennen, heeft hij wel degelijk een centrale rol gespeeld in het afkopen van het stilzwijgen van vrouwen met wie hij een buitenechtelijke seksuele relatie zou hebben gehad. Het openbaar ministerie heeft daar bovendien bewijzen van, zo stelt de Wall Street Journal (WSJ) vandaag.

De WSJ baseert zich op vraaggesprekken met drie dozijn mensen die "rechtstreeks weet hebben van de gebeurtenissen of erover zijn gebriefd", alsmede op "gerechtelijke, bedrijfs- en andere documenten".



Volgens de krant heeft de president een centrale rol gespeeld in het via afkoopsommen de kop indrukken van verhalen over avontuurtjes met vrouwen, in het bijzonder Playboy-model Karen McDougal en pornoactrice Stormy Daniels. Trump was betrokken bij of ingelicht over bijna elke stap die daarbij is gezet, schrijft de WSJ. Hij gaf richtlijnen via de telefoon en op vergaderingen met zijn zelfverklaarde "regelaar" Michael Cohen en anderen.

Nog volgens de zakenkrant heeft het parket in Manhattan bewijzen van de rol van het staatshoofd in de transacties. Een en ander doet ook de vraag rijzen of Trump de federale wetgeving op het financieren van verkiezingscampagnes al dan niet heeft overtreden.

Er werd geld voor Daniels, wiens echte naam Stephanie Clifford is, pas enkele weken voor de presidentsverkiezingen van 2016 gestort. Dit deed vermoedens rijzen dat men wou vermijden dat de miljardair negatieve krantenkoppen in volle verkiezingsstrijd zou krijgen. In dit geval kan men technisch-juridisch gewagen van niet aangegeven campagnefinanciering.