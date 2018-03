"Trump ruilt geliefde cheeseburgers voor slaatjes en soep" sam

03 maart 2018

21u15

Bron: bloomberg 1 De Amerikaanse president Donald Trump luistert naar de raad van zijn dokter, die hem onlangs aanraadde enkele kilo's af te vallen. Hij laat de cheeseburgers links liggen voor gezondere kost, of toch minstens vaker. Dat vernam Bloomberg van drie ingewijden.

Trump liet zich tijdens zijn campagne onder meer liet opmerken door zijn steeds terugkerende keuze voor een maaltijd van twee Big Macs, twee Filet-o-Fish-broodjes en een chocolademilkshake. De president liet zich eens ontvallen dat hij houdt van fastfood "omdat je tenminste weet wat ze erin stoppen". Maar nu zou hij minder rood vlees en meer vis eten. Een bron stelt dat het twee weken geleden is dat ie de president nog een hamburger naar binnen zag spelen.

Trump moest half januari gedurende drie uur allerlei medische testen ondergaan in het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda. Het was het eerste gezondheidsonderzoek sinds zijn inauguratie vorig jaar.

Dokter

Trump is 190,5 centimeter groot en woog tijdens het onderzoek 108,4 kilo. Dat is 1,4 kilo meer dan toen hij zichzelf liet testen als presidentskandidaat in september 2016, en dichtbij de grens om beschouwd te worden als obees. Hij neemt dagelijks medicatie tegen hoge cholesterol en kaalheid, plus een dagelijkse portie aspirine en vitaminen.

Dokter Ronny Jackson liet weten dat de president wel 5 tot 7 kilo mocht afvallen, bijvoorbeeld met een vetarm dieet en meer beweging. De dokter zei dat hij aan Trumps gezondheid ging werken door zijn cholesteroldosering wat te verhogen, te gaan samenwerken met een diëtiste en de koks van het Witte Huis naar Trumps eetgewoonten te laten kijken. Hij wilde ook een schema opstellen om de president meer te laten bewegen.

Spek

Dat alles lijkt nu dus vruchten af te werpen, al zweert Trump niet al zijn ongezonde gewoontes af. Deze week zou hij alvast een keer spek hebben gegeten bij het ontbijt.