“Trump overweegt ontmoeting met Venezolaanse president Maduro”

22 juni 2020

Bron: ANP, axios.com

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview gezegd een ontmoeting met de Venezolaanse president Nicolás Maduro te overwegen. In het zondag gepubliceerde vraaggesprek stelde hij ook twijfels te hebben over zijn eerdere besluit oppositieleider Juan Guaidó te erkennen als de legitieme leider van Venezuela.