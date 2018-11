“Trump Organization wilde Poetin een penthouse in Moskou geven” Redactie

30 november 2018

04u50

Bron: AD 0 De Trump Organization, de holding waarin de zakenbelangen van de Amerikaanse president Donald Trump zitten, heeft in 2016 voorgesteld om de Russische president Vladimir Poetin een penthouse ter waarde van vijftig miljoen dollar te geven in de Trump Tower die het bedrijf in Moskou wilde bouwen. Zo wilde het bedrijf zich verzekeren van Russische toestemming en tevens de prijs van de overige appartementen opdrijven.

Dat schrijft de nieuwswebsite BuzzFeed op basis van gesprekken met Amerikaanse opsporingsambtenaren en onroerendgoedmakelaar Felix Sater, die als adviseur bij het project betrokken was.

Sater zou het plan bedacht hebben en Trumps oud-advocaat Michael Cohen zou het hebben besproken met een assistent van Dmitri Peskov, de woordvoerder van Poetin. Volgens Sater zouden “alle oligarchen een moord doen” voor een appartement in dezelfde toren als Poetin, waardoor de waarde van het project zou verdubbelen.

Of Trump op de hoogte was is niet bekend. Het vastgoedproject, dat uiteindelijk niet doorging, speelt een grote rol in het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller doet naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.