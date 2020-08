“Trump ook verdacht van bank- en verzekeringsfraude” IB

04 augustus 2020

02u16

Bron: ANP 0 Een openbaar aanklager in het New Yorkse district Manhattan onderzoekt de Amerikaanse president Donald Trump en zijn bedrijf in verband met vermeende bank- en verzekeringsfraude. Dat wordt gesuggereerd in gerechtelijke documenten. Volgens openbaar aanklager Cyrus Vance gaat het om "mogelijk grootschalig en langdurig crimineel gedrag" bij de Trump Organization.

Vance suggereert dat de verdenking mede ten grondslag ligt aan het opeisen van de belastingaangiftes van Trump door een zogeheten grand jury. Dat is een jury van burgers die in het Amerikaanse strafrecht bevoegd is om gerechtelijke procedures te voeren, mogelijk crimineel gedrag te onderzoeken en te bepalen of strafrechtelijke vervolging moet worden ingesteld.

De jury wil Trumps persoonlijke belastingaangiftes en die van de Trump Organization van de laatste acht jaar op tafel hebben. De president verzet zich daartegen. Het opeisen van de belastingaangiftes gaat volgens Trumps advocaten te ver en zou "te kwader trouw" zijn.

“Onderzoek om meer dan alleen zwijggeld”

Aanklager Vance reageerde met zijn mededelingen over het onderzoek op die beschuldigingen. Volgens hem zijn er "publieke aantijgingen van mogelijk crimineel gedrag" door de Trump Organization. Trumps verweer dat het opeisen van de belastingaangiftes te ver gaat, berust volgens Vance "op de foutieve veronderstelling dat het onderzoek slechts om betalingen van zwijggeld gaat".

Trumps voormalige advocaat Michael Cohen bekende in 2018 dat hij in 2016 namens Trump zwijggeld betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels, die in ruil daarvoor stil moest blijven over haar seksuele contacten met de getrouwde Trump. Daarmee handelde Cohen in strijd met de wetgeving omtrent verkiezingen.

De woordvoerder van Vance wil geen commentaar geven op de gerechtelijke documenten. Wat door een grand jury wordt besproken, is strikt geheim. Trump reageerde op de ingediende documenten door te zeggen dat die onderdeel van een "heksenjacht" op hem zijn.