“Trump ontslaat topfunctionaris die onderzoek voerde naar Mike Pompeo” HAA

16 mei 2020

09u14

Bron: ANP, AFP, DPA, Reuters 8 Donald Trump heeft de inspecteur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontslagen die een onderzoek voerde naar minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Dat melden Amerikaanse media. Democratische politici spreken schande.

In een brief aan de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, schrijft president Trump dat hij geen vertrouwen meer heeft in inspecteur-generaal Steve Linick, zonder daarvoor een reden te geven.

Regeringsvliegtuig

Volgens een Democratische bron voerde Linick een onderzoek naar klachten dat Pompeo misbruik zou hebben gemaakt van zijn macht voor persoonlijke belangen. Zo vliegt de minister vaak met het regeringsvliegtuig naar het buitenland, samen met zijn vrouw. Dat laatste levert hem kritiek op, want zij heeft geen enkele officiële rol.



Volgens onbevestigde berichten zou de minister ook een politiek assistent klusjes hebben laten opknappen voor hem en zijn vrouw, zoals eten halen en de hond oppikken.

“Illegale wraakoefening”

"Het feit dat Linick wordt ontslagen middenin zo'n onderzoek doet sterk uitschijnen dat het om een illegale wraakoefening gaat", reageerde de Democraat Eliot Engel, die de commissie Buitenlandse Zaken voorzit.

Ook Nancy Pelosi is niet te spreken over het ontslag. Volgens haar wordt Linick gestraft "omdat hij zijn opdracht van bescherming van de grondwet en de nationale veiligheid eervol uitvoerde".

Linick werd in 2013 door Trumps voorganger Barack Obama aangesteld om toezicht te houden op de 70 miljard dollar (65 miljard euro) van de Amerikaanse diplomatie. Hij zou opgevolgd worden door Stephen Akard, voormalig assistent van vicepresident Mike Pence en huidig directeur van het Office of Foreign Missions, dat de buitenlandse diplomatieke missies van de VS behartigt.