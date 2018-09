"Trump ontketende net geen oorlog met Noord-Korea" Redactie

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump ontketende bijna een conflict met Noord-Korea met een tweet die het Pentagon "erg verontrustte" en die hij uiteindelijk niet postte. Dat zegt onderzoeksjournalist Bob Woodward in een interview met zender CBS.

In de tweet wou Trump de terugkeer bevelen van de gezinnen van de zowat 28.500 Amerikaanse militairen die in Zuid-Korea gelegerd zijn. "Zo'n maatregel zou door Pyongyang meteen begrepen worden als het signaal van een nakende aanval van de Amerikaanse strijdkrachten", zegt de bekende journalist, die een boek heeft geschreven over het presidentschap van Trump.

"Op dat moment was de staf van het Pentagon heel erg verontrust en dacht die: 'Mijn God, die tweet, terwijl we over betrouwbare informatie beschikken dat de Noord-Koreanen dit gaan interpreteren als een indicatie van een nakende aanval'", zegt Bob Woodward.

Boek

In zijn boek, dat dinsdag verschijnt, schrijft de Woodward dat Trump geobsedeerd was door de terugkeer van de Amerikaanse soldaten in Zuid-Korea. "Ik weet niet waarom ze daar zijn", zou de president op een vergadering gezegd hebben. "Laten we hen allemaal terugbrengen." Zijn minister van Defensie, James Mattis, legde hem daarop uit dat de Amerikaanse troepen daar bleven "om de derde wereldoorlog te vermijden".

Woodward is een bekende journalist in de Verenigde Staten. Hij bracht begin jaren '70 samen met collega Carl Bernstein het Watergateschandaal aan het licht. De onderzoeksjournalisten waren er achter gekomen dat ongeoorloofde methodes -waaronder geïnstalleerde afluisterapparatuur - waren gebruikt tijdens de campagne voor presidentsverkiezingen in 1972. President Richard Nixon van de Republikein moest twee jaar later aftreden omwille van dit schandaal.