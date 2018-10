"Trump nomineert ontwerper luxe handtassen als ambassadeur voor Zuid-Afrika" IB

03 oktober 2018

00u16

Bron: The Guardian 0 Een ontwerper van luxe handtassen die in Zuid-Afrika geboren werd, zou door Trump gekozen zijn om de nieuwe Amerikaanse ambassadeur voor Zuid-Afrika te worden. Dat melden Zuid-Afrikaanse media op basis van een lek binnen de regering. Designer Lana Marks werd in Zuid-Afrika geboren, maar woont echter al meer dan veertig jaar in de VS.

Het nieuws dat Trump Dana Marks in gedachte heeft als nieuwe ambassadeur in Zuid-Afrika is volgens de Zuid-Afrikaanse media op ongebruikelijke wijze gelekt via het ministerie van Buitenlandse Relaties. Normaal gezien wordt de regering van het land in kwestie eerst geconsulteerd over de kandidaat die waarschijnlijk genomineerd wordt voor de positie.

Sinds de vorige ambassadeur ontslag nam in 2016, hebben de Verenigde Staten geen ambassadeur meer in de regenboognatie. De persoon die Trump officieel zal voordragen, moet nog wel door de Senaat worden goedgekeurd.

"Meest luxueuze handtassen ter wereld"

Dana Marks werd in de Zuid-Afrikaanse kuststad East London geboren en vestigde zich in 1987 in Palm Beach in de Verenigde Staten, waar ze haar imperium in luxe handtassen begon. Op de website van haar bedrijf staat dat “haar naam synoniem is geworden met de meest luxueuze, trendsettende handtassen ter wereld, vervaardigd van exotische lederwaren zoals krokodil, struisvogel en salamander.”

De regering van Trump wordt ervan beschuldigd Afrika te negeren. First lady Melania Trump is momenteel op rondreis door Ghana, Malawi, Kenia en Egypte op haar eerste internationale solo-missie. In januari zou Trump de Afrikaanse landen beschreven hebben als "shithole landen" en zich luidop hebben afgevraagd waarom zoveel van hun burgers toegang hadden gekregen tot de Verenigde Staten. De opmerkingen zorgden voor internationale verontwaardiging.