"Trump liet foto van zijn inauguratie bewerken"

06 september 2019

23u58

Bron: The Guardian 0 Een fotograaf van de Amerikaanse overheid moest op verzoek van Donald Trump de foto’s van zijn inauguratie in 2017 bewerken zodat het drukker zou lijken dan bij de inauguratie van Barack Obama in 2009. Dat meldt ‘The Guardian’ vandaag. De krant kreeg die informatie met behulp van de wet ’Freedom of Information Act’.

Volgens schattingen zakten in 2017 een kwart tot een half miljoen mensen af naar Washington om de eedaflegging van Trump bij te wonen. Ter vergelijking: ongeveer 1,8 miljoen mensen woonden de eerste inauguratie van Obama bij. De huidige Amerikaanse president zou een fotograaf gevraagd hebben om de foto’s van zijn inauguratie te bewerken. Door de foto's op een bepaalde manier bij te snijden, leek het alsof er ontzettend veel mensen voor Trump waren afgereisd, zo staat te lezen op de website van 'The Guardian'.

Zowel de Amerikaanse president als de voormalige woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer verklaarden destijds tijdens een persconferentie dat de pers opzettelijk foute informatie had verspreid over het aantal aanwezigen tijdens Trumps inauguratie. “Het was het grootste aantal toeschouwers bij een inauguratie ooit, punt aan de lijn”, aldus Spicer. De gewezen woordvoerder van de president noemde de berichtgeving "vals en beschamend” en dreigde er zelfs mee die pers "tot verantwoording" te dwingen.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken gaf niet veel later zelfs het bevel om al de Twitteraccounts van de Amerikaanse regering te sluiten, nadat een vergelijking van het toeschouwersaantal tijdens zijn inauguratie en die van Obama was verspreid.

Het account van de overheidsdienst - die als beheerder van het park het best geplaatst is om de massa in te schatten - kwam enkele dagen later pas weer tot leven met excuses voor de "fout" die er in feite geen was.

Looks like the Trump administration hasn't taken control of the @NatlParkService Twitter feed just yet. pic.twitter.com/dCKGHoW0cU Binyamin Appelbaum(@ BCAppelbaum) link