"Trump liet adviseurs Obama die rol speelden bij atoomakkoord Iran bespioneren" ADN

05 mei 2018

23u47

Bron: ANP 1 Medewerkers van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een Israëlisch inlichtingenbedrijf ingehuurd om de privélevens uit te pluizen van oud-medewerkers van president Barack Obama die een rol speelden bij de totstandkoming van het atoomakkoord met Iran. Het doel was om de overeenkomst in diskrediet te brengen. Dit onthult de Britse krant The Observer, de zondagseditie van The Guardian.

De Trump-medewerkers zouden het bedrijf vorig jaar in mei hebben benaderd na afloop van een bezoek van Trump aan Israël. Het bedrijf moest "vuil" verzamelen over Ben Rhodes en Colin Kahl, veiligheidsadviseurs van respectievelijk Obama en diens vice-president Joe Biden. Ook journalisten met wie de twee contact hadden zouden zijn onderzocht.

Iran beloofde in 2015 het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties. De Amerikaanse president Donald Trump wil af van de overeenkomst en de sancties tegen het regime in Teheran weer verscherpen. Uiterlijk op 12 mei neemt hij hierover een beslissing.