"Trump krijgt advies om reizen naar heel Europese Unie af te raden" KVE

11 maart 2020

20u02

Bron: Belga 2 Adviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump raden hem aan om niet-essentiële reizen naar de hele Europese Unie af te raden wegens het coronavirus. Dat melden de agentschappen Reuters en Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Over nieuwe reisbeperkingen zou woensdag overlegd worden, een definitieve beslissing is er nog niet.

Het is ook mogelijk dat reizen naar een aantal Europese landen wordt afgeraden. En buitenlanders die in een betrokken regio verbleven, zouden mogelijk twee weken lang de Verenigde Staten niet in mogen.

Momenteel gelden er reisbeperkingen vanuit de VS voor China, Iran, Italië en Zuid-Korea. Het is niet duidelijk of er woensdag een beslissing zal vallen.

Volgens het Franse persagentschap AFP zijn er in Europa meer dan 20.000 besmettingen met het coronavirus bevestigd en vielen er 930 doden. In de VS gaat het volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om 472 besmettingen en 19 overlijdens.

