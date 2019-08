“Trump komt niet als staatshoofd naar G7-top, wel als politicus die vecht voor zijn herverkiezing” SVM

22 augustus 2019

19u08

Bron: Belga 0 Biarritz staat bekend als een paradijs voor surfers, maar komend weekend vormt de badplaats in het zuidwesten van Frankrijk het decor van een spektakel van een andere orde. De leiders van de zeven belangrijkste industrielanden (G7) houden er hun jaarlijkse rendez-vous en het valt te verwachten dat de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw voor de hoogste golven zal zorgen. Aan de Franse gastheer Emmanuel Macron om ze te bedwingen.

Er was een tijd dat de jaarlijkse toppen van de staatshoofden en regeringsleiders van de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Japan quasi rimpelloze onderonsjes onder democratische vrienden waren. Maar dat was dus voor het aantreden van Trump. Vorig jaar eindigde de top in het Canadese Quebec in chaos nadat de president abrupt op Twitter had aangekondigd dat hij de slotverklaring niet zou ondertekenen uit woede over verklaringen van de "oneerlijke en zwakke" premier Justin Trudeau.

Zo ver wil Macron het dit weekend niet laten komen. Voorlopig plant hij namelijk geen slotverklaring. Het betekent niet dat er voor het Franse staatshoofd niets op het spel staat. In een twee en een half uur durende persbriefing legde hij uit dat Biarritz voor Frankrijk en Europa een belangrijke afspraak vormt om de multilaterale en liberale wereldorde overeind te houden. "Zoniet lopen we het risico om een kamp te moeten kiezen, onze soevereiniteit te verliezen en vazallen te worden", waarschuwde Macron.

“‘America First’ rijmt niet met wereldwijde ongelijkheid”

Het heeft er echter alle schijn van dat Trump ook in Biarritz zijn eigen gang zal gaan. "Trump komt niet als staatshoofd, maar als politicus die vecht voor zijn herverkiezing. Hij zal zich enkel tot zijn eigen achterban richten", aldus Robert Guttman van de Johns Hopkins University. ‘America First’ rijmt echter niet met het thema van wereldwijde ongelijkheid dat Macron bovenaan de agenda van de top wil zetten.

Maar ook over andere hete hangijzers in de internationale politiek gaapt er een grote kloof tussen de visie van Trump en de andere G7-leiders. Of het nu gaat om de terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs, het nucleaire akkoord met Iran of de handelsoorlog met China: de president rijdt zijn eigen koers, ongeacht de destabiliserende gevolgen voor Europa of de rest van de wereld. Gisteren noemde hij zichzelf nog "de uitverkorene" die een handelsoorlog met China moest ontketenen om de welvaart van de Amerikanen te vrijwaren.

“Domheid van Macron”

“Als het om een campagnebelofte gaat, kan je president Trump niet op andere gedachten brengen", erkent Macron. De Franse president leek aan het begin van zijn mandaat nog een vriendschappelijke band op te bouwen, maar intussen moest ook hij een woedeaanval van de miljardair trotseren omdat Parijs een belasting voor grote internetgiganten wil invoeren. Trump laakte "de domheid van Macron" en dreigde met zware douanetaksen op Franse wijnen.

Macron vindt in Trudeau, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Japanse premier Shinzo Abe medestanders van het multilaterale overleg. De Italiaanse premier Giuseppe Conte is ontslagnemend en speelt dus geen rol van betekenis in Biarritz. Maar misschien vindt Trump wel steun bij de nieuwe Britse premier Boris Johnson. Met het oog op een harde brexit zal Johnson alle hulp uit Washington kunnen gebruiken, al valt te verwachten dat Trump wel één en ander in ruil zal vragen...

Wat met Rusland?

Johnson bleef alvast op de Europese lijn toen hem gevraagd werd of hij net als Trump vindt dat Rusland opnieuw moet uitgenodigd worden op de G7-toppen. De Brit verwees onder meer naar de chemische aanval in Salisbury en de blijvende instabiliteit in Oekraïne om aan te voeren dat Moskou dan eerst van koers moet veranderen. Rusland opnieuw onvoorwaardelijk toelaten zou “de zwakte van de G7 blootleggen”, beaamde Macron. Rusland is uitgesloten sinds de annexatie van de Krim in 2014.

De top vat zaterdagavond aan met een diner. Zondag praten de leiders eerst over de slabakkende wereldeconomie, de handelsspanningen en internationale veiligheidsdossiers. Tijdens de lunch zullen ze van gedachten wisselen over wereldwijde ongelijkheid. Daarna wordt een rapport over gendergelijkheid voorgesteld, onder meer door de Congolese Nobelprijswinnaar Denis Mukwege. Nadien schuiven enkele Afrikaanse leiders aan om te praten over een partnerschap met het zwarte continent. Maandag vervoegen ook de leiders van India, Chili en Australië het gezelschap voor sessies over klimaat en digitalisering. Omstreeks 15 uur zou de top afgerond worden.

Tegen-top

Een twintigtal kilometers verderop, aan de grens met Spanje, vindt een zogenaamde tegen-top plaats. Zaterdag willen de organisatoren een grote manifestatie houden. Ze laken het uitblijven van concrete koerswijzigingen om ongelijkheid aan te pakken en de "verbijsterende" veiligheidsmaatregelen om de orde te bewaren tijdens de G7-top. De rellen met de "gele hesjes" indachtig heeft de Franse overheid liefst 13.000 ordehandhavers opgetrommeld om mogelijke rellen in de kiem te smoren.

Tot slot nog dit. Na lang touwtrekken heeft Macron dan toch toegegeven: zo’n 30 vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties mogen aanwezig zijn op de G7-top. “Too little too late”, noemen ze die ommezwaai zelf.