"Trump kijkt tot acht uur televisie per dag" TT

23u09

Bron: The New York Times 124 AFP De Amerikaanse president Donald Trump kijkt per dag gemiddeld vier uur televisie, en soms zelfs acht uur, voornamelijk naar Fox News. Dat schrijft The New York Times, dat een uitgebreid portret van de Republikein maakte na gesprekken met 60 insiders in het Witte Huis.

Het valt al sinds het begin van zijn presidentschap op dat Trump zijn eerste tweets van de dag vaak al bijzonder vroeg in de ochtend uitstuurt, net nadat de nieuwsitems waar hij over schrijft in de Amerikaanse ochtendshows voorbij zijn gekomen.

Volgens The New York Times wordt Trump rond 5.30 uur wakker en zet hij meteen de televisie aan. Vaak zou hij eerst even naar CNN kijken om daarna over te schakelen naar Fox & Friends op Fox News. Soms kijkt Trump ook naar Morning Joe op MSNBC omdat hem dat opjaagt en klaar maakt voor de dag. Ook naar CNN kijkt de president "uit haat".

Tweets vanuit bed

Vaak grijpt Trump daarop meteen vol vuur naar zijn iPhone om zijn eerste tweet te versturen vanuit zijn bed. "Ondanks al het gepoch ziet hij zichzelf niet als een titaan die het wereldtoneel domineert, maar eerder als een outsider die in een constant gevecht verwikkeld is om serieus genomen te worden", aldus de NYT. "Hij gelooft oprecht dat de linkerzijde en de media erop uit zijn hem te vernietigen", zo wordt de Republikeinse senator Lindsey Graham geciteerd.

Volgens Trump zelf kijkt hij echter weinig televisie, zo zei hij vorige maand nog tegen journalisten op zijn trip naar Azië. "Geloof het of niet, maar als ik in Washington of New York ben, kijk ik niet veel tv. Mensen die me niet kennen, mensen met valse bronnen, valse journalisten, die zeggen graag dat ik veel tv kijk. Maar dat doe ik niet, vooral door documenten. Ik lees documenten, veel documenten."