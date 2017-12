"Trump kan VS niet beschermen", schreef man die bom liet ontploffen in New York op Facebook sam

20u04

Bron: belga 1 rv Akayed Ullah raakte zwaargewond. De man die gisteren een springtuig probeerde te laten ontploffen aan een busstation in New York , plaatste kort voor de mislukte aanslag nog een boodschap op Facebook. Daarin stelde hij dat de Amerikaanse president Donald Trump er niet in slaagt zijn land te beschermen.

De 27-jarige verdachte, die geïdentificeerd werd als Akayed Ullah, had om 07.20 uur plaatselijke tijd een zelfgemaakte bom laten afgaan in de metrogang aan het busstation Port Authority, vlak bij Times Square. Hij had een explosief dat op een pijpbom leek aan zijn lichaam bevestigd. De schade bleef echter beperkt. De verdachte raakte zelf ernstig gewond, drie andere mensen liepen lichte verwondingen op.

De man is intussen in beschuldiging gesteld. Hij wordt aangeklaagd voor het steunen van terrorisme, het maken van terroristische dreigingen en verboden wapenbezit.

De verdachte had gisterochtend op Facebook nog een boodschap geplaatst met de tekst "Trump, het lukt je niet je land te beschermen", zo blijkt uit gerechtsdocumenten. Daarnaast plaatste hij nog een ander bericht dat duidelijk moet maken dat hij de aanslag pleegde in naam van Islamitische Staat (IS).

Volgens de media is de verdachte afkomstig uit Bangladesh. Hij kwam zeven jaar geleden het land binnen met een visum als neef van een VS-burger. Trump heeft de mislukte aanslag al aangegrepen om te pleiten voor een strenger immigratiebeleid.

RV Akayed Ullah.